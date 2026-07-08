Un arbitru cu ecuson FIFA din România a picat testele fizice! Delegarea în Europa League a fost anulată

Andrei Chivulete ar fi trebuit să conducă partida dintre Zilina şi Hajduk Split, din primul tur preliminar Europa League. Centralul român nu va mai face deplasarea şi va rămâne acasă, alături de întreaga delegaţie.
Potrivit gsp.ro, Andrei Chivulete a picat testele fizice. Toţi arbitrii din România au participat la seminarul de vară al Comisiei Centrale a Arbitrilor din perioada 5-7 iulie.
UEFA a anulat delegarea lui Andrei Chivulete în Europa League
Se pare că Andrei Chivulete nu a trecut testele fizice, ceea ce i-a determinat pe cei de la UEFA să anuleze delegarea la meciul din Europa League. Retraşi de la acest meci au fost şi Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, cei doi asistenţi care ar fi trebuit să îl însoţească pe Chivulete.
Sursa mai sus menţionată susţine că UEFA va apela tot la o brigadă din România pentru această partidă. Horaţiu Feşnic ar urma să îi ia locul lui Chivulete. Centralul din Cluj va fi alături de Valentin Avram şi Alexandru Corb.
Un alt arbitru care a picat testele fizice este Radu Petrescu, cel care era al patrulea oficial în brigada lui Chivulete. El a fost înlocuit de Szabolcs Kovacs.
Dacă în privinţa arbitrilor din teren au existat schimbări, în camera VAR lucrurile rămân neschimbate. Ovidiu Haţegan va fi arbitru video, în timp ce Iulian Dima va fi asistent video.
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