Carlo Ancelotti ştie cum poate câştiga Brazilia World Cup 2026: “Avem asta”

Selecţionata de fotbal a Braziliei are nevoie de o fundaţie defensivă solidă pentru a putea lupta cu succes la câştigarea celui de-al şaselea titlu de campioană mondială din istoria sa, în această vară, consideră selecţionerul Carlo Ancelotti, informează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Pentru ca Brazilia să câştige Cupa Mondială avem nevoie de talent – şi îl avem. Şi trebuie să ne apărăm bine, nu există altă cale. Nu cred într-un joc pur ofensiv”, a subliniat tehnicianul italian luni, la Orlando, unde Selecao va înfrunta Croaţia într-un meci amical.

World Cup 202 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Carlo Ancelotti: “Lotul final pentru World Cup 2026 este, în mare parte, stabilit”

Pentru a avea o defensivă cât mai solidă la turneul final, Ancelotti intenţionează să-l includă pe “veteranul” Danilo în lotul său final de 26 de jucători, despre care a spus că este în mare parte stabilit.

“Danilo este un jucător foarte important, nu doar pe teren, ci şi în afara lui. Danilo va fi cu siguranţă în lotul final de 26 de jucători pentru că îmi place caracterul său, personalitatea sa, stilul său de joc. Poate juca pe toate poziţiile defensive”, a precizat selecţionerul.

Fostul fundaş al echipelor Real Madrid şi Manchester City, Danilo, în vârstă de 34 de ani, este în prezent sub contract cu clubul brazilian Flamengo Rio de Janeiro, El a adunat până acum 67 de selecţii la naţionala ţării sale.