Cât vor costa biletele de tren din New York către stadion, în timpul World Cup 2026. Preţul e uriaş

Compania NJ Transit din New Jersey intenţionează să aplice un tarif de peste 100 de dolari pentru biletele de tren dus-întors de la Gara Pennsylvania din New York la Stadionul MetLife, pentru meciurile din cadrul Cupei Mondiale de fotbal, relatează The Athletic.
Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile, care au dorit să rămână anonime pentru a-şi proteja relaţiile, preţul unui bilet dus-întors achiziţionat prin NJ Transit, operatorul de transport din New Jersey, este estimat în prezent să crească de peste şapte ori faţă de preţurile obişnuite, pe durata Cupei Mondiale din această vară.
- World Cup 2026 se va vedea live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Biletele de tren din New York către stadionul MetLife vor costa 100 de dolari
Călătoria de 18 mile (28 kilometri) cu trenul, care include o oprire la staţia Secaucus, costă în mod obişnuit 12,90 dolari pentru un bilet dus-întors — acelaşi preţ ca pentru finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA de vara trecută. Însă un nou tarif special pentru evenimente urmează să intre în vigoare pentru Cupa Mondială şi se estimează în prezent că va depăşi 100 de dolari. Deşi NJ Transit oferă de obicei tarife reduse pentru persoanele în vârstă, copii şi pasagerii cu dizabilităţi, preţul pentru Cupa Mondială va fi unul unic pentru toate categoriile. Se aşteaptă ca o decizie finală privind preţul să fie luată în următoarele câteva zile.
Comitetul de organizare a Cupei Mondiale pentru New York City/New Jersey a refuzat să comenteze informaţiile, planurile de transport urmând să fie făcute publice în săptămâna viitoare.
„Preţurile biletelor pentru deplasările din zilele de meci nu au fost încă stabilite, iar orice referire la costuri ar fi o speculaţie neconfirmată.” „Cu toate acestea, aşa cum a afirmat clar guvernatorul în cadrul unei conferinţe de presă ţinută mai devreme în această dimineaţă împreună cu NJ Transit, costul celor opt meciuri nu va fi suportat de către navetiştii noştri obişnuiţi“, a declarat un purtător de cuvânt al NJ Transit.
Apel către FIFA
Senatorul democrat din New York Chuck Schumer, care este liderul minorităţii din Senat, a acuzat FIFA că „stoarce bani” de la oraşele gazdă din SUA, într-o declaraţie dată publicităţii marţi după-amiază. „FIFA urmează să încaseze aproape 11 miliarde de dolari din Cupa Mondială de vara aceasta, însă navetiştii şi locuitorii din zona New Yorkului sunt cei care plătesc nota de plată”, a declarat Schumer.
„NJ Transit ar putea fi nevoit să perceapă de la fani o sumă exorbitantă de peste 100 de dolari pentru o călătorie cu trenul care costă în mod normal 13 dolari, deoarece acordul de găzduire al FIFA transferă costurile suplimentare de transport şi securitate asupra statelor şi oraşelor, în timp ce FIFA păstrează veniturile din bilete, drepturi de difuzare şi concesii. Acesta nu este un parteneriat, ci o extorcare, deoarece biletele la Cupa Mondială îi costă deja o avere pe fani. Solicit FIFA să intervină şi să acopere costurile de transport pentru oraşele şi statele gazdă.”
Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a reacţionat şi ea la această ştire, calificând tariful propus drept „extrem de ridicat”.
“Cupa Mondială ar trebui să fie cât mai accesibilă din punct de vedere financiar şi fizic. Să ceri peste 100 de dolari pentru o călătorie scurtă cu trenul mi se pare extrem de scump”.
În cadrul conferinţei de presă de luni, guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a declarat că, de la preluarea mandatului în acest an, a încercat să reducă povara costurilor legate de Cupa Mondială pentru contribuabilii din statul său.
Ea a spus: „Unul dintre lucrurile esenţiale pe care am vrut să le asigur este că nu vom plăti pentru transportul spectatorilor Cupei Mondiale pe cheltuiala contribuabililor şi a navetiştilor din New Jersey. Aşadar, am colaborat îndeaproape pentru a ne asigura că acest cost nu va fi suportat de locuitorii din New Jersey.”
Surse din cadrul NJ Transit au declarat pentru The Athletic că totalul costurilor pe care agenţia le va suporta pentru asigurarea serviciilor de transport pentru cele opt meciuri, precum şi pentru gestionarea perturbărilor, se va ridica la 48 de milioane de dolari. Acestea afirmă că cerinţele de securitate ale FIFA sunt de aşa natură încât meciurile constituie perimetrul de securitate de cel mai înalt nivel dintre toate evenimentele găzduite în New Jersey.
Astfel, aceasta îi pune în situaţia de a transfera costurile uriaşe fie către contribuabilii din New Jersey, fie către cei care asistă la meciurile Cupei Mondiale, guvernatoarea Sherrill precizând clar că nu doreşte ca contribuabilii din New Jersey să suporte această povară. Surse familiarizate cu planurile de la NJ Transit au negat că majorarea preţurilor ar avea ca scop speculaţia, argumentând în schimb că trebuie să crească preţurile pentru a preveni pierderile sau costurile excesive pentru contribuabilii locali.
Serviciile feroviare sunt cruciale pentru fanii care călătoresc la meciurile de la MetLife
Locurile de parcare la stadion vor fi reduse considerabil în comparaţie cu momentele în care New York Giants şi Jets joacă acolo. Zecile de mii de fani care se aşteaptă să utilizeze reţeaua feroviară pentru a se deplasa la cele opt meciuri ale Cupei Mondiale, inclusiv finala, înseamnă, de asemenea, că NJ Transit a elaborat planuri neobişnuite. Acest lucru va însemna, de asemenea, că navetiştii obişnuiţi cu destinaţia New Jersey nu vor putea utiliza Penn Station din Manhattan timp de patru ore înainte de începerea fiecărui meci de la MetLife, aşa cum a raportat pentru prima dată NorthJersey.com.
Doar deţinătorii de bilete la Cupa Mondială vor avea acces în zona NJ Transit a Penn Station, fanii fiind conduşi în staţie în funcţie de intervalul orar indicat pe biletul de tren.
New Jersey este cel mai recent stat sau oraş din SUA care a majorat semnificativ tarifele de transport pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială în timpul turneului din această vară din America de Nord. Luna trecută, The Athletic a dezvăluit că MBTA din Massachusetts intenţiona să majoreze preţurile pentru călătoriile de la Boston la stadionul Gillette din Foxboro de la 20 de dolari dus-întors pentru un meci din NFL la peste 75 de dolari pentru meciurile Cupei Mondiale. Acest lucru a fost confirmat când MBTA a dezvăluit săptămâna trecută preţuri de 80 de dolari dus-întors. În această dimineaţă, s-a confirmat, de asemenea, că serviciul alternativ de autobuze din Boston către stadioane va costa 95 de dolari pe loc.
Pentru fanii fotbalului care participă la Cupa Mondială, aceasta este încă o cheltuială suplimentară, care se adaugă la biletele şi hotelurile extrem de scumpe din această vară.
În timpul Cupei Mondiale masculine din 2022 din Qatar, deţinătorii de bilete oficiale au beneficiat de acces gratuit la sistemul de metrou din Doha pe toată durata turneului. În mod similar, la Campionatul European din 2024 din Germania, deţinătorii de bilete la meciuri au avut, de asemenea, acces la transportul public gratuit în ziua meciului în oraşele gazdă.
