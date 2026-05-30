Era un nimeni și a devenit “milionar” peste noapte. Cum a fost posibil: “E o nebunie”

Fotbalul mondial poate oferi povești fabuloase, iar una dintre ele îi aparține lui Tim Payne, fundașul Noii Zeelande care va merge la Campionatul Mondial din vară. Datorită unui creator de conținut din Argentina, jucătorul din Oceania a trecut de la a fi “cel mai puțin cunoscut fotbalist” de la World Cup 2026 la un adevărat “milionar” în ceea ce privește numărul de urmăritori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionatul Mondial se apropie de startul de pe 11 iunie, iar influencerii care își axează conținutul pe sport încearcă să găsească cele mai inedite lucruri legate de turneul final din America de Nord. Unul dintre ei a fost argentinianul Valen Scarsini, care a vrut să vadă cine este cel mai necunoscut jucător care va merge la World Cup, bazându-se pe numărul său de urmăritori pe rețelele sociale.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Faima căpătată peste noapte de Tim Payne

“Alesul” sud-americanului a fost Tim Payne, un neozeelandez de 32 de ani care evoluează din 2019 pentru Wellington Phoenix. Acesta avea 4.715 urmăritori pe contul său de Instagram, număr care a “explodat” în ultimele zile.

Valen Scarsini le-a cerut urmăritorilor săi să îl urmărească pe Payne pe Instagram și să îi lase mesaje de susținere, iar acest lucru s-a văzut din plin. În doar câteva ore, neozeelandezul a ajuns la 600.000 de urmăritori, după care a ajuns la borna de un milion după 48 de ore de la lansarea inițiativei creatorului de conținut.

În prezent, Payne are 2,5 milioane de urmăritori și este uluit de ce s-a întâmplat: “Mulțumesc tuturor. E o nebunie ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore“, a spus fotbalistul din Oceania, care a ținut să aibă un mesaj de recunoștință și pentru Valen Scarsini.