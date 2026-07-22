Ce a spus secundul Argentinei despre gestul violent la adresa lui Dani Olmo de după finala Mondialului!

Secundul lui Lionel Scaloni (48 de ani), Roberto Ayala (53 de ani), şi-a cerut scuze după ce l-a lovit pe Dani Olmo (28 de ani). Incidentul a avut loc după fluierul de final al meciului Spania – Argentina 1-0 (după prelungiri). Pe fondul frustrării în urma pierderii finalei Mondialului, Ayala şi-a pierdut complet cumpătul şi l-a împins cu pumnul în gât pe Olmo.

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Ayala a subliniat că regretă incidentul şi că îi va cere scuze personal lui Dani Olmo atunci când îl va întâlni. El a spus şi că nu a fost vorba de o lovitură cu pumnul.

Ayala regretă incidentul cu Dani Olmo: „Nu aveam voie să reacţionez astfel”

„Este păcat și trebuie să îmi asum ceea ce am făcut pe teren. După fluierul final am văzut că izbucnise o încăierare la centrul terenului și am mers acolo pentru a împiedica lucrurile să degenereze, pentru că noi nu suntem așa.

Îmi asum responsabilitatea pentru gestul meu. Intenția mea a fost doar să îi despart. Uneori, când adrenalina este la maximum, se întâmplă astfel de lucruri, dar asta nu este o scuză. Nu aveam voie să reacționez astfel, indiferent de ceea ce aș fi primit sau auzit. Am intrat doar ca să îi despart. Trebuia să se oprească totul acolo.

A fost mai degrabă o îmbrâncire decât un pumn. A fost o reacție la ceva ce s-a spus, dar dacă îl voi întâlni pe Olmo, îmi voi cere scuze personal. În ultima perioadă am simțit că există o anumită ostilitate față de naționala noastră. Mulți își doreau ca echipa noastră să nu aibă succes.