Ce lovitură. Un jucător din Liga 1 ajunge la Mondial și poate prinde transferul verii, la Beșiktaș

Sebastian Ujica Publicat: 15 aprilie 2026, 12:55

Jovo Lukic a marcat 20 de goluri in acest sezon pentru U Cluj /SPORT PICTURES

Golgheterul Ligii 1 din acest sezon, Jovo Lukic, trece prin cel mai bun moment al carierei. Atacantul lui Universitatea Cluj tocmai a reușit o dublă în derby-ul cu Craiova, iar acum primește noi vești mari: are șanse mari să fie convocat la naționala Bosniei pentru Campionatul Mondial și apoi să prindă un transfer mare, în Turcia.

Conform unei publicații din țara sa natală, SportSport, Lukic este sus pe lista celor de la Beșiktaș.

Lukic are un sezon fantastic la U Cluj

Vestea interesului lui Beșiktaș pentru Lukic a ajuns și în presa din Turcia. Aspor scrie că Beșiktaș reprezintă cea mai bună opțiune în acest moment pentru jucătorul de 27 de ani. Mai mult, turcii susțin că U Cluj este gata să-l vândă în această vară pe Lukic pentru un profit maxim, în condițiile în care mai are contract până în 2028 cu liderul din Liga 1.

Conform articolului citat, U Cluj cere 1,5 milioane de euro pentru Lukic. Totuși, această sumă poate deveni mult mai mare în condițiile în care Lukic are șanse bune să prindă lotul Bosniei la Campionatul Mondial. O evoluție bună la turneul din SUA, Canada și Mexic, iar suma de transfer poate deveni mult mai mare.

Lukic a marcat 20 de goluri și a dat 3 assist-uri în acest sezon în 34 de meciuri jucate pentru Universitatea Cluj.

Presa din Turcia scrie despre interesul lui Beșiktaș pentru Lukic
Citește și:
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Observator
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
Fanatik.ro
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
15:48

Simone Tempestini debutează în noul sezon al Campionatului European de Raliuri
15:41

Dezastru pentru Monday Etim! A aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu U Cluj
15:41

Cristi Săpunaru l-a pus la zid pe Alex Dobre, după Rapid – FC Argeş: “Să nu zică cineva că bag băţul prin gard”
15:39

„Am fost un pic dezamăgit” Confesiunea lui Edi Iordănescu, după ratarea calificării la Mondial
14:58

Leo Messi, dat în judecată pentru fraudă. Proces de milioane de dolari
14:58

Florentino Perez, cu zâmbetul pe buze înainte de Bayern Munchen – Real Madrid: “Pentru asta suntem aici”
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 6 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”