Ce lovitură. Un jucător din Liga 1 ajunge la Mondial și poate prinde transferul verii, la Beșiktaș

Golgheterul Ligii 1 din acest sezon, Jovo Lukic, trece prin cel mai bun moment al carierei. Atacantul lui Universitatea Cluj tocmai a reușit o dublă în derby-ul cu Craiova, iar acum primește noi vești mari: are șanse mari să fie convocat la naționala Bosniei pentru Campionatul Mondial și apoi să prindă un transfer mare, în Turcia.

Conform unei publicații din țara sa natală, SportSport, Lukic este sus pe lista celor de la Beșiktaș.

Lukic are un sezon fantastic la U Cluj

Vestea interesului lui Beșiktaș pentru Lukic a ajuns și în presa din Turcia. Aspor scrie că Beșiktaș reprezintă cea mai bună opțiune în acest moment pentru jucătorul de 27 de ani. Mai mult, turcii susțin că U Cluj este gata să-l vândă în această vară pe Lukic pentru un profit maxim, în condițiile în care mai are contract până în 2028 cu liderul din Liga 1.

Conform articolului citat, U Cluj cere 1,5 milioane de euro pentru Lukic. Totuși, această sumă poate deveni mult mai mare în condițiile în care Lukic are șanse bune să prindă lotul Bosniei la Campionatul Mondial. O evoluție bună la turneul din SUA, Canada și Mexic, iar suma de transfer poate deveni mult mai mare.

Lukic a marcat 20 de goluri și a dat 3 assist-uri în acest sezon în 34 de meciuri jucate pentru Universitatea Cluj.