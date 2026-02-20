Veste uriaşă pentru Mircea Lucescu şi România! "Il Luce", şanse mari să stea pe bancă la barajul cu Turcia - Antena Sport

Închide meniul
Veste uriaşă pentru Mircea Lucescu şi România! “Il Luce”, şanse mari să stea pe bancă la barajul cu Turcia

Dan Roșu Publicat: 20 februarie 2026, 12:21

Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

Mircea Lucescu a terminat investigaţiile din Belgia, acolo unde a ajuns din cauza problemelor de sănătate cu care s-a luptat în ultima perioadă, care au dus la dubiile legate de prezenţa selecţionerului de 80 de ani pe banca României la barajul cu Turcia, de pe 26 martie.

În după-amiaza de vineri, medicii din Belgia vor pune cap la cap toate investigaţiile şi analizele pe care i le-au făcut lui Lucescu şi vor da verdictul legat de starea sa de sănătate, dar şi de posibilitatea ca selecţionerul să-i poată conduce pe tricolori în drumul spre World Cup 2026.

Mircea Lucescu, şanse mari să fie pe bancă la barajul Turcia – România

Din informaţiile obţinute de Antena Sport, veştile ar fi excelente! Dacă iniţial, şansele ca Lucescu să fie pe bancă la Istanbul erau considerate a fi reduse, acum ne aflăm la polul opus! Starea de sănătate îi va putea permite să rămână în funcţia de selecţioner pentru play-off. Rămâne de văzut dacă Il Luce îşi va putea continua munca şi la World Cup 2026, dacă tricolorii vor ajunge acolo.

Lucescu va reveni în România şi Federaţia Română de Fotbal va face anunţul oficial legat de starea selecţionerului în următoarele zile.

FRF a căutat posibile soluţii pentru eventuala înlocuire a lui Mircea Lucescu

În lipsa informaţiilor din Belgia, în ultimele zile, FRF a încercat să găsească o variantă de rezervă, în cazul în care Mircea Lucescu ar fi fost nevoit să renunţe la funcţie.

Primul pe listă a fost Gică Hagi, iar un alt nume vehiculat a fost cel al lui Edi Iordănescu, antrenor considerat potrivit să reia colaborarea fericită cu tricolorii.

O altă variantă luată în calcul a fost Mihai Stoichiţă, actualul director tehnic din cadrul FRF. Acesta ar fi urmat să fie ajutat de secunzii Jerry Gane şi Florin Constantinovici.

