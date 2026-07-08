Cel mai mare șoc după eliminarea de la Campionatul Mondial: Zlatko Dalic, out după 9 ani

Croația a fost eliminată în șaisprezecimile Campionatului Mondial din această vară de Portugalia. Înfrângere dramatică prin care se pune punct unei generații extraordinare pentru fotbalul din Croația cu Luka Modric, Ivan Perisic sau Mateo Kovacic în prim-plan.
Însă înfrângerea cu Portugalia se dovește a fi și ultimul meci al Croației cu Zlatko Dalic pe bancă!
Dalic pleacă de la naționala Croației
Zlatko Dalic a informat Federația din Croația (HNS) că pleacă de la națională. În urma unei întâlniri cu președintele Federației, Marijan Kustic, Dalic și-a anunțat decizia. Numit în 2017 în funcția de selecționer, Dalic a devenit cel mai de succes antrenor din istoria naționalei.
Cu Zlatko Dalic selecționer, Croația a fost vicecampioană mondială în 2018, a obținut medalia de bronz în 2022 în Qatar și a obținut un alt bronz în UEFA Nations League în 2023. De asemenea, Croația a fost prezentă la EURO în 2020 și 2024, dar și la Campionatul Mondial din 2026.
„Am spus mereu că nu există onoare mai mare decât să conduci echipa națională și nu aș fi putut avea o meserie mai importantă, cu mai multă responsabilitate și mai frumoasă. Când am preluat echipa, am avut încredere în valoarea jucătorilor și în mine, dar nici nu aș fi putut visa că vom reuși tot ceea ce am realizat în acești aproape nouă ani” a spus Zlatko Dalic, cel care a mulțumit tuturor jucătorilor, staff-ului, precum și fanilor pentru sprijinul acordat în acești ani.
„A fost un adevărat privilegiu pentru mine să am ocazia de a conduce fotbaliști atât de valoroși și oameni de o asemenea calitate. Au pus întotdeauna Croația pe primul loc și au arătat, prin comportamentul, implicarea și atitudinea lor, ce înseamnă echipa națională a Croației. Sprijinul pe care l-am primit în ultimele zile m-a făcut să-mi reconsider decizia, dar a venit momentul. Deși încă simt ambiția și dorința de a obține noi performanțe alături de Croația, cred că acesta este momentul potrivit pentru a pune capăt acestei ere incredibile” a mai spus Dalic.
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