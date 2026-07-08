Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cel mai mare șoc după eliminarea de la Campionatul Mondial: Zlatko Dalic, out după 9 ani

Cel mai mare șoc după eliminarea de la Campionatul Mondial: Zlatko Dalic, out după 9 ani

Sebastian Ujica Publicat: 8 iulie 2026, 15:02

Comentarii
Cel mai mare șoc după eliminarea de la Campionatul Mondial: Zlatko Dalic, out după 9 ani

Zlatko Dalic a dus Croația în finala mare la Mondialul din 2018 și în cea mică la Mondialul din 2022 / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Croația a fost eliminată în șaisprezecimile Campionatului Mondial din această vară de Portugalia. Înfrângere dramatică prin care se pune punct unei generații extraordinare pentru fotbalul din Croația cu Luka Modric, Ivan Perisic sau Mateo Kovacic în prim-plan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Însă înfrângerea cu Portugalia se dovește a fi și ultimul meci al Croației cu Zlatko Dalic pe bancă!

Dalic pleacă de la naționala Croației

Zlatko Dalic a informat Federația din Croația (HNS) că pleacă de la națională. În urma unei întâlniri cu președintele Federației, Marijan Kustic, Dalic și-a anunțat decizia. Numit în 2017 în funcția de selecționer, Dalic a devenit cel mai de succes antrenor din istoria naționalei.

Cu Zlatko Dalic selecționer, Croația a fost vicecampioană mondială în 2018, a obținut medalia de bronz în 2022 în Qatar și a obținut un alt bronz în UEFA Nations League în 2023. De asemenea, Croația a fost prezentă la EURO în 2020 și 2024, dar și la Campionatul Mondial din 2026.

„Am spus mereu că nu există onoare mai mare decât să conduci echipa națională și nu aș fi putut avea o meserie mai importantă, cu mai multă responsabilitate și mai frumoasă. Când am preluat echipa, am avut încredere în valoarea jucătorilor și în mine, dar nici nu aș fi putut visa că vom reuși tot ceea ce am realizat în acești aproape nouă ani” a spus Zlatko Dalic, cel care a mulțumit tuturor jucătorilor, staff-ului, precum și fanilor pentru sprijinul acordat în acești ani.

Reclamă
Reclamă

„A fost un adevărat privilegiu pentru mine să am ocazia de a conduce fotbaliști atât de valoroși și oameni de o asemenea calitate. Au pus întotdeauna Croația pe primul loc și au arătat, prin comportamentul, implicarea și atitudinea lor, ce înseamnă echipa națională a Croației. Sprijinul pe care l-am primit în ultimele zile m-a făcut să-mi reconsider decizia, dar a venit momentul. Deși încă simt ambiția și dorința de a obține noi performanțe alături de Croația, cred că acesta este momentul potrivit pentru a pune capăt acestei ere incredibile” a mai spus Dalic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Surse: Caz de infectare cu Legionella la Metrorex după inundații. Angajaţii, îndemnați să meargă la Matei Balş
Observator
Surse: Caz de infectare cu Legionella la Metrorex după inundații. Angajaţii, îndemnați să meargă la Matei Balş
Plecat de la U Craiova fără minut jucat, semnează în Portugalia, la prima echipă a lui Cristiano Ronaldo!
Fanatik.ro
Plecat de la U Craiova fără minut jucat, semnează în Portugalia, la prima echipă a lui Cristiano Ronaldo!
14:52

Rapid, un nou transfer de la CFR Cluj!
14:44

Un arbitru cu ecuson FIFA din România a picat testele fizice! Delegarea în Europa League a fost anulată
14:44

Norvegia – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duelul giganţilor Erling Haaland şi Harry Kane
14:39

Care este singurul club care garantat va avea cel puțin un jucător în finala Campionatului Mondial
14:22

Spania – Belgia LIVE VIDEO (vineri, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel pentru semifinalele Campionatului Mondial
14:16

David Kiki s-a transferat în Liga 1. Destinaţie surpriză
Vezi toate știrile
1 Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer! 2 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 3 Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă 4 “Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup 5 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 6 Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român