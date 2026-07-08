Veste uriaşă pentru Maroc, înaintea sfertului cu Franţa! Noul star de la Bayern, şanse să joace în meciul pentru semifinale

Marocul speră că va conta pe atacantul Ismael Saibari în meciul său cu Franţa, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, prevăzut joi la Boston, scrie DPA.

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Noul jucător al echipei Bayern München s-a accidentat în minutul 22 al meciului cu Canada (3-0), din optimile de finală, de minute, sâmbăta trecută, în turneul din Statele Unite, Mexic şi Canada.

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Ismael Saibari ar putea fi disponibil în sfertul Franţa – Maroc

Publicaţia marocană Almountakhab a relatat miercuri că Saibari are o uşoară întindere musculară. O decizie cu privire la faptul dacă va juca va fi luată pe termen scurt, în consultare cu medicii.

La ultimele şedinţe de pregătire ale Marocului din Boston, Saibari nu s-a antrenat alături de grup, ci a urmat un program separat de recuperare sub stricta supraveghere a staffului medical.

Saibari, 25 de ani, care s-a alăturat echipei Bayern de la PSV Eindhoven în timpul Cupei Mondiale, a avut o evoluţie solidă la Mondial şi a marcat trei goluri.