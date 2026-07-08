Rapid, un nou transfer de la CFR Cluj!

Daniel Pancu reuşeşte să facă un nou transfer de la CFR Cluj. Rapid a ajuns la un acord cu Ștefan Senciuc, fotbalist de 19 ani. Senciuc a evoluat sezonul trecut la divizionara secundă, ASA Târgu Mureş. El ajunge în Giuleşti din postura de jucător liber de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul a ajuns deja în cantonamentul giuleştenilor din Austria şi va începe pregătirea sub comanda lui Daniel Pancu.

“Ștefan Senciuc este cel mai nou jucător al FC Rapid!

FC Rapid continua să își întărească compartimentul defensiv, astfel că Ștefan Senciuc, în vârstă de 19 ani, a semnat un contract valabil pe următoarele patru sezoane și se alătură lotului condus de Daniel Pancu.

Senciuc evoluează pe postul de fundaș dreapta și ajunge în Giulești din postura de jucător liber de contract.