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Cinci lucruri după Brazilia – Maroc, meciul care a lansat următorul mare star din fotbal

Ionuţ Axinescu Publicat: 14 iunie 2026, 3:26

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Cinci lucruri după Brazilia – Maroc, meciul care a lansat următorul mare star din fotbal

Brazilia - Maroc - Getty Images

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1. Maroc joacă exact așa cum ar vrea orice microbist din lume să joace echipa lui națională. E agresivă, vie, exuberantă, dă senzația că cei 11 sunt un singur trup. Pe deasupra, „leii din Atlas” habar n-au ce sunt alea „complexe”. Să intri pe teren cu asemenea tupeu și să înghesui o bună perioadă Brazilia, de cinci ori campioană mondială, denotă o încredere nativă pe care nu ți-o poate insufla niciun coach motivațional.

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2. Trăim vremuri mai interesante ca oricând în fotbal. Maroc nu doar că a fost mai inteligentă tactic, dar parcă și ofensiv a desenat mai frumos decât Brazilia. Practic, nord-africanii, care până acum patru ani trecuseră o singură dată de grupe la Mondiale, au jucat ce-ar fi trebuit să joace Brazilia.

3. Carlo Ancelotti se simte ca peștele în apă la echipele mari și știe să stăpânească vestiare complicate, dar la greu se „scoate” în același stil. La fel ca la Real Madrid, când echipa e în corzi, antrenorul italian e salvat de sclipirile și talentul vedetelor, nu de jocul colectiv. În seara asta a fost Vinicius, care a inventat un gol din nimic într-un moment în care Brazilia era complet depășită.

4. Deși sud-americanii s-au redresat în a doua repriză, pare o utopie ca această Brazilie să câștige Cupa Mondială. Sigur că lucrurile se pot schimba pe parcurs, mai ales că Ancelotti știe cum să ia trofee fără ca jocul să impresioneze. Totuși, e dificil să-ți imaginezi că Brazilia de azi, fără atacanții de altădată și cu probleme de echilibru, poate merge până la capăt.

5. Ayyoub Bouaddi, mijlocașul defensiv care a tăiat constant atacurile Braziliei și a controlat mingea cu calm și maturitate, e promoția 2007. Născut în Franța, pentru care a și jucat la nivel U21, a ales până la urmă Marocul, țara părinților săi. La 18 ani, vârstă la care în România nu prea joci nici dacă ești Messi, Bouaddi tocmai a devenit ținta marilor cluburi din Europa.

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