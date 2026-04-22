Cine va fi cel mai bun jucător de la World Cup? Sports Illustrated a făcut lista: Messi e abia pe 4

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Doar 4 jucători din istorie au reușit să câștige Mingea de Aur la un Campionat Mondial și, în același timp, să devină campioni mondiali. Leo Messi a fost ultimul care a reușit asta, în 2022. Înaintea lui, Romario în 1994.

Lamine Yamal, favorit la Golden Ball de la World Cup

Sports Illustrated a făcut o listă cu 10 jucători pe care îi vede favoriți la Golden Ball, acordată celui mai bun jucător de la Campionatul Mondial. Iar jurnaliștii americani au făcut câteva alegeri interesante. Cristiano Ronaldo sau Erling Haaland nu au avut loc în top, iar Kylian Mbappe este abia pe locul 7, depășit de mai mulți conaționali.

Leo Messi este pe locul 4, deși există încă mici semne de întrebare dacă va fi prezent la turneu. Messi este singurul jucător din istorie care a câștigat în două rânduri Mingea de Aur a Mondialului, după trofeele din 2022 și 2014.

Ultimul loc de pe podium este ocupat de Harry Kane, cel care a fost golgheterul Mondialului în urmă cu 8 ani. După un sezon fantastic la Bayern, Kane ar putea chiar să lupte pentru Balonul de Aur dacă Anglia reușește un turneu final memorabil.