Cine va fi cel mai bun jucător de la World Cup? Sports Illustrated a făcut lista: Messi e abia pe 4

Doar 4 jucători din istorie au reușit să câștige Mingea de Aur la un Campionat Mondial și, în același timp, să devină campioni mondiali. Leo Messi a fost ultimul care a reușit asta, în 2022. Înaintea lui, Romario în 1994.
Lamine Yamal, favorit la Golden Ball de la World Cup
Sports Illustrated a făcut o listă cu 10 jucători pe care îi vede favoriți la Golden Ball, acordată celui mai bun jucător de la Campionatul Mondial. Iar jurnaliștii americani au făcut câteva alegeri interesante. Cristiano Ronaldo sau Erling Haaland nu au avut loc în top, iar Kylian Mbappe este abia pe locul 7, depășit de mai mulți conaționali.
Leo Messi este pe locul 4, deși există încă mici semne de întrebare dacă va fi prezent la turneu. Messi este singurul jucător din istorie care a câștigat în două rânduri Mingea de Aur a Mondialului, după trofeele din 2022 și 2014.
Ultimul loc de pe podium este ocupat de Harry Kane, cel care a fost golgheterul Mondialului în urmă cu 8 ani. După un sezon fantastic la Bayern, Kane ar putea chiar să lupte pentru Balonul de Aur dacă Anglia reușește un turneu final memorabil.
Însă alți doi jucători sunt mai bine poziționați decât Kane și în lupta pentru Mingea de Aur de la Mondial, și pentru Balonul de Aur din 2026. Michael Olise, coechipierul lui Kane la Bayern, are un sezon de excepție, iar cei de la Sports Illustrated îl descriu ca „jucătorul cu cel mai spectaculos joc din lume în acest moment”.
Pe prima poziție este însă Lamine Yamal. Starul Barcelonei și al Spaniei a câștigat de EURO cu naționala, iar următorul pas firesc este Cupa Mondială, scrie Sports Illustrated, care îl caracterizează ca fiind „cel mai impresionant adolescent care participă la un Mondial de la Pele în 1958”, când acest câștiga World Cup. Jurnaliștii americani mai scriu că Yamal are oportunitatea să reușească ceva ce nici Maradona sau Messi nu au făcut: să fie dominant la un Mondial ca adolescent, asta în condițiile în care cei doi argentinieni și-au pus amprenta pe World Cup când erau la apogeul carierei, nu la începutul ei.
Cum arată topul Sports Illustrated:
10. Bruno Fernandes
9. Raphinha
8. Vinicius Jr
7. Kylian Mbappe
6. Rayan Cherki
5. Ousmane Dembele
4. Leo Messi
3. Harry Kane
2. Michael Olise
1. Lamine Yamal
- Jurnal Antena Sport | Pe cine pariază Victor Pițurcă la Campionatul Mondial?
- Mexic își va schimba selecționerul, după Campionatul Mondial 2026: „Contractul s-a semnat”
- FIFA, anunţ uriaş! Când scoate la vânzare noi bilete la World Cup 2026, cel mai tare Mondial din istorie!
- Cum arată Dallas, oraşul care găzduieşte 9 meciuri la World Cup! Argentina va juca aici 2 partide în grupă
- „Tricolorul” care a mers cu România la Mondialul din 1930 și a „murit” de două ori: a apărut la propriul priveghi!