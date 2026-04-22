Cine va fi cel mai bun jucător de la World Cup? Sports Illustrated a făcut lista: Messi e abia pe 4

Sebastian Ujica Publicat: 22 aprilie 2026, 9:50

Lionel Messi, în tricoul Argentinei - Getty Images

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Doar 4 jucători din istorie au reușit să câștige Mingea de Aur la un Campionat Mondial și, în același timp, să devină campioni mondiali. Leo Messi a fost ultimul care a reușit asta, în 2022. Înaintea lui, Romario în 1994.

Lamine Yamal, favorit la Golden Ball de la World Cup

Sports Illustrated a făcut o listă cu 10 jucători pe care îi vede favoriți la Golden Ball, acordată celui mai bun jucător de la Campionatul Mondial. Iar jurnaliștii americani au făcut câteva alegeri interesante. Cristiano Ronaldo sau Erling Haaland nu au avut loc în top, iar Kylian Mbappe este abia pe locul 7, depășit de mai mulți conaționali.

Leo Messi este pe locul 4, deși există încă mici semne de întrebare dacă va fi prezent la turneu. Messi este singurul jucător din istorie care a câștigat în două rânduri Mingea de Aur a Mondialului, după trofeele din 2022 și 2014.

Ultimul loc de pe podium este ocupat de Harry Kane, cel care a fost golgheterul Mondialului în urmă cu 8 ani. După un sezon fantastic la Bayern, Kane ar putea chiar să lupte pentru Balonul de Aur dacă Anglia reușește un turneu final memorabil.

Însă alți doi jucători sunt mai bine poziționați decât Kane și în lupta pentru Mingea de Aur de la Mondial, și pentru Balonul de Aur din 2026. Michael Olise, coechipierul lui Kane la Bayern, are un sezon de excepție, iar cei de la Sports Illustrated îl descriu ca „jucătorul cu cel mai spectaculos joc din lume în acest moment”.

Pe prima poziție este însă Lamine Yamal. Starul Barcelonei și al Spaniei a câștigat de EURO cu naționala, iar următorul pas firesc este Cupa Mondială, scrie Sports Illustrated, care îl caracterizează ca fiind „cel mai impresionant adolescent care participă la un Mondial de la Pele în 1958”, când acest câștiga World Cup. Jurnaliștii americani mai scriu că Yamal are oportunitatea să reușească ceva ce nici Maradona sau Messi nu au făcut: să fie dominant la un Mondial ca adolescent, asta în condițiile în care cei doi argentinieni și-au pus amprenta pe World Cup când erau la apogeul carierei, nu la începutul ei.

Cum arată topul Sports Illustrated:

10. Bruno Fernandes
9. Raphinha
8. Vinicius Jr
7. Kylian Mbappe
6. Rayan Cherki
5. Ousmane Dembele
4. Leo Messi
3. Harry Kane
2. Michael Olise
1. Lamine Yamal

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica
Catastrofal! Leicester City, retrogradată în liga a treia din Anglia la 10 ani după ce a devenit campioană
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Ilie Dumitrescu, verdict după ce a aflat că Elias Charalambous e dorit înapoi la FCSB: “Moment de criză”
Como se îndrepta spre finală, apoi a început Calhanoglu show! Mesajul eroului lui Inter: „Asta ne dorim”
Nota primită de Cristi Chivu după calificarea miraculoasă a Interului în finala Cupei: “Găsește cheia potrivită”
Cum a fost primit Mirel Rădoi în mijlocul nopții la Gaziantep
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep 5 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 6 E oficial, Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! S-a întâlnit cu Gigi Becali și i-a comunicat decizia. “Are binecuvântarea mea”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB