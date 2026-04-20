Contrabandă cu 4.400 de tricouri contrafăcute înainte de Campionatul Mondial 2026

Autorităţile britanice au confiscat peste 4.400 de tricouri de fotbal contrafăcute în cadrul a ceea ce este descris ca fiind cea mai mare operaţiune din cadrul unei noi campanii de combatere a mărfurilor contrafăcute, înaintea Cupei Mondiale, potrivit publicaţiei The Athletic.

Operaţiunea, desfăşurată sâmbătă dimineaţa devreme în regiunea Midlands, a avut loc la una dintre cele mai mari pieţe în aer liber din ţară.

Tricourile contrafăcute vândute la preţ redus, printre care se aflau şi cele ale unor echipe internaţionale de renume precum Argentina, Franţa, Portugalia şi Anglia, au fost identificate la un singur stand care se afla sub supraveghere de multă vreme, după cum relatează The Athletic.

În timpul descinderii, un suspect a fost arestat sub acuzaţia de distribuire de produse contrafăcute şi reţinut. De atunci, acesta a fost eliberat pe cauţiune, în timp ce ancheta continuă. Autorităţile au indicat, de asemenea, că ar putea fi interogate şi alte persoane legate de operaţiune.

Acţiunea de aplicare a legii, cu numele de cod Bloxwich, face parte dintr-o iniţiativă mai amplă care implică mai multe agenţii şi care vizează combaterea vânzării şi distribuţiei de mărfuri contrafăcute înaintea Campionatului Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena.