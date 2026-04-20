Autorităţile britanice au confiscat peste 4.400 de tricouri de fotbal contrafăcute în cadrul a ceea ce este descris ca fiind cea mai mare operaţiune din cadrul unei noi campanii de combatere a mărfurilor contrafăcute, înaintea Cupei Mondiale, potrivit publicaţiei The Athletic.
Operaţiunea, desfăşurată sâmbătă dimineaţa devreme în regiunea Midlands, a avut loc la una dintre cele mai mari pieţe în aer liber din ţară.
Contrabandă cu 4.400 de tricouri contrafăcute înainte de Campionatul Mondial 2026
Tricourile contrafăcute vândute la preţ redus, printre care se aflau şi cele ale unor echipe internaţionale de renume precum Argentina, Franţa, Portugalia şi Anglia, au fost identificate la un singur stand care se afla sub supraveghere de multă vreme, după cum relatează The Athletic.
În timpul descinderii, un suspect a fost arestat sub acuzaţia de distribuire de produse contrafăcute şi reţinut. De atunci, acesta a fost eliberat pe cauţiune, în timp ce ancheta continuă. Autorităţile au indicat, de asemenea, că ar putea fi interogate şi alte persoane legate de operaţiune.
Acţiunea de aplicare a legii, cu numele de cod Bloxwich, face parte dintr-o iniţiativă mai amplă care implică mai multe agenţii şi care vizează combaterea vânzării şi distribuţiei de mărfuri contrafăcute înaintea Campionatului Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena.
Operaţiunea vizează în mod specific atât pieţele online, cât şi cele fizice care comercializează articole de fotbal contrafăcute.
Scandal uriaş în Anglia
Ofiţerii de la Unitatea de combatere a infracţiunilor împotriva proprietăţii intelectuale (PIPCU) a Poliţiei din Londra au efectuat descinderea puţin înainte de ora 9 dimineaţa. Se bănuia că taraba vindea tricouri contrafăcute la preţuri de doar 20 de lire sterline, semnificativ mai mici decât preţul de 80 de lire sterline al echipamentelor autentice.
În total, au fost confiscate 4.433 de articole, care au fost transferate într-o unitate securizată pentru analiză şi verificare de către experţi.
Bunurile confiscate, care includeau tricouri ale cluburilor din Premier League şi ale marilor echipe europene, au fost catalogate ca probe. Autorităţile estimează că operaţiunea a prevenit pierderi de aproximativ 400.000 de lire sterline pentru piaţa legală.
„Mulţi oameni consideră că aceasta este o infracţiune destul de minoră. Înţeleg că vor să cumpere un tricou pentru copiii lor sau pentru ei înşişi pentru Cupa Mondială care urmează, dar acest tip de infracţiune duce la o criminalitate mult mai gravă”, a declarat sergentul detectiv Jamie Kirk de la PIPCU pentru The Athletic.
„Poate părea o afacere bună, dar realitatea este că achiziţionarea de bunuri contrafăcute poate contribui la finanţarea criminalităţii organizate grave, inclusiv spălarea de bani, traficul de persoane, munca forţată şi furnizarea de droguri”, a mai spus el.
Kirk a subliniat, de asemenea, că articolele de „calitate slabă” care „nu îndeplinesc standardele necesare pot fi inflamabile sau pot conţine substanţe chimice nocive.”
- “Coşmarul” României de la World Cup 1994 a rupt tăcerea într-un interviu rar: “Nu mi-am îndeplinit visul”
- Imagini spectaculoase din Atlanta, oraşul care va găzdui 8 meciuri la Mondial, inclusiv semifinala World Cup!
- „Victorie sau moarte!” Povestea singurului om care a jucat două finale de Cupa Mondială cu două naționale diferite
- “Escrocherie în fața a 40.000 de fani!” Meciul de Cupă Mondială care a apărut la rubrica infracțiuni a presei spaniole
- Guadalajara: al doilea oraş din Mexic aşteaptă startul Campionatului Mondial 2026