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Marc Marquez, victorie în cursa de sprint a Marelui Premiu MotoGP al Ungariei

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 11:12

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Marc Marquez, victorie în cursa de sprint a Marelui Premiu MotoGP al Ungariei

Podiumul cursei de sprint a Marelui Premiu al Ungariei - Profimedia Images

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Marc Marquez (Ducati), încă în recuperare după o dublă operaţie la umăr şi picior la începutul lunii mai, şi-a învins cu uşurinţă rivalii sâmbătă pentru a câştiga cursa sprint a Marelui Premiu MotoGP al Ungariei de pe circuitul Balaton Park (4,08 km), scrie EFE.

Marquez a trecut primul linia de sosire după 13 tururi, urmat la 1 sec 548/1000 de conaţionalul său Pedro Acosta (KMT) şi de italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), liderul din clasamentul piloţilor, la 2 sec 722/1000. Un alt favorit, ibericul Jorge Martin (Aprilia), a fost al 6-lea, la 6 sec 437/1000.

Marc Marquez, victorie în cursa de sprint a Marelui Premiu MotoGP al Ungariei

În clasamentul piloţilor, Bezzecchi se menţine lider cu 180 puncte, urmat de Jorge Martin 160 p, italianul Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 137 p, Pedro Acosta 112 p, etc. Marc Marquez ocupă locul 8 cu 83 de puncte.

Cursa principală are loc duminică pe circuitul Balaton Park.

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