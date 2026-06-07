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Messi a văzut de pe bancă golul de PlayStation al Argentinei. Lautaro Martinez, evoluţie stelară înainte de World Cup

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 10:01

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Messi a văzut de pe bancă golul de PlayStation al Argentinei. Lautaro Martinez, evoluţie stelară înainte de World Cup

Lautaro Martinez - Profimedia Images

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Argentina a învins Honduras cu 2-0, într-un meci în care Lautaro Martinez a strălucit, în lipsa lui Lionel Messi, cel care încă este menajat înainte de Campionatul Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Pumele au deschis scorul în urma unui penalty primit uşor după un duel în care Tagliafico a fost “victima”. Lautaro Martinez a fost cel care şi-a învins adversarul de la punctul cu var.

Lautaro Martinez, gol şi assist pentru Argentina

Scorul final a fost stabilit de Simeone, după o fază de PlayStation, finalizată de Giuliano Simeone. Assist-ul i-a aparţinut atacantului lui Cristi Chivu de la Inter, care a trimis perfect cu călcâiul.

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Pentru trupa lui Lionel Scaloni, acesta a fost penultimul test înainte de Campionatul Mondial 2026. Sud-americanii se vor duela şi cu Islanda, pe 11 iunie. Aici, am putea să-l vedem la lucru şi pe Messi. 

“Leo este bine și chiar se antrenează deja cu ceilalți băieți. Nu se mai pregătește individual. Se îmbunătățește pe zi ce trece și cred ar putea participa la unul dintre viitoarele noastre meciuri de verificare, măcar pentru puțin timp. Vom vedea dacă va fi împotriva Hondurasului sau împotriva Islandei marți, dar cu siguranță suntem mai liniștiți“, spunea Scaloni, înaintea meciului cu Honduras.

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La World Cup, Argentina se va duela în grupă cu Algeria (17 iunie), Austria (22 iunie) şi Iordan (28 iunie).

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