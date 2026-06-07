Messi a văzut de pe bancă golul de PlayStation al Argentinei. Lautaro Martinez, evoluţie stelară înainte de World Cup

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Argentina a învins Honduras cu 2-0, într-un meci în care Lautaro Martinez a strălucit, în lipsa lui Lionel Messi, cel care încă este menajat înainte de Campionatul Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Pumele au deschis scorul în urma unui penalty primit uşor după un duel în care Tagliafico a fost “victima”. Lautaro Martinez a fost cel care şi-a învins adversarul de la punctul cu var.

Este penal le dieron a Argentina ante Honduras. ‼️🇦🇷🇭🇳

Sean sinceros, sin termear.

Para ustedes. ¿Esto es penal? ⁉️

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— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 7, 2026

Lautaro Martinez, gol şi assist pentru Argentina

Scorul final a fost stabilit de Simeone, după o fază de PlayStation, finalizată de Giuliano Simeone. Assist-ul i-a aparţinut atacantului lui Cristi Chivu de la Inter, care a trimis perfect cu călcâiul.