„Te vei transfera la Barcelona?” O vedetă de la Campionatul Mondial a dat răspunsul pe loc

Mikel Oyarzabal a dat răspunsul pe loc, atunci când a fost întrebat dacă se va transfera la Barcelona. Vedeta Spaniei, care a reușit să marcheze 4 goluri la Campionatul Mondial, a venit cu un răspuns sincer.
În prezent, Oyarzabal este legitimat la Real Sociedad. Spaniolii consideră însă ce atacantul ar fi un înlocuitor perfect pentru Robert Lewandowski, care a plecat de la Barcelona și a semnat cu Chicago Fire, în această perioadă de mercato.
Mikel Oyarzabal a dat de înțeles că nu se va transfera la Barcelona
Înaintea partidei cu Portugalia, din optimile Campionatului Mondial, Oyarzabal a oferit un interviu în care a vorbit, printre altele, și despre viitorul său. Atacantul a spus însă că este fericit la Real Sociedad și a dat de înțeles că nu își dorește să joace la Barcelona.
„(n.r. Te vei transfera la Barcelona?) Am mai spus asta, sunt foarte fericit la Real Sociedad. Este casa mea, e un loc în care mă simt în siguranță, simt încurajare, chiar și în cele mai dificile momente. Datorită lui Real Sociedad sunt aici (n.r. la Campionatul Mondial)”, a spus Mikel Oyarzabal, citat de mundodeportivo.com.
Oyarzabal și-a început cariera la juniorii lui Eibar, iar, în 2011, a făcut trecerea la academia celor de la Real Sociedad. De atunci nu a mai plecat de la „La Real”, echipă pentru care a adunat 437 de meciuri, 113 goluri și 65 de pase decisive. În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 25 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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