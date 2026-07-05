„Te vei transfera la Barcelona?” O vedetă de la Campionatul Mondial a dat răspunsul pe loc

Mikel Oyarzabal a dat răspunsul pe loc, atunci când a fost întrebat dacă se va transfera la Barcelona. Vedeta Spaniei, care a reușit să marcheze 4 goluri la Campionatul Mondial, a venit cu un răspuns sincer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prezent, Oyarzabal este legitimat la Real Sociedad. Spaniolii consideră însă ce atacantul ar fi un înlocuitor perfect pentru Robert Lewandowski, care a plecat de la Barcelona și a semnat cu Chicago Fire, în această perioadă de mercato.

Mikel Oyarzabal a dat de înțeles că nu se va transfera la Barcelona

Înaintea partidei cu Portugalia, din optimile Campionatului Mondial, Oyarzabal a oferit un interviu în care a vorbit, printre altele, și despre viitorul său. Atacantul a spus însă că este fericit la Real Sociedad și a dat de înțeles că nu își dorește să joace la Barcelona.

„(n.r. Te vei transfera la Barcelona?) Am mai spus asta, sunt foarte fericit la Real Sociedad. Este casa mea, e un loc în care mă simt în siguranță, simt încurajare, chiar și în cele mai dificile momente. Datorită lui Real Sociedad sunt aici (n.r. la Campionatul Mondial)”, a spus Mikel Oyarzabal, citat de mundodeportivo.com.

Oyarzabal și-a început cariera la juniorii lui Eibar, iar, în 2011, a făcut trecerea la academia celor de la Real Sociedad. De atunci nu a mai plecat de la „La Real”, echipă pentru care a adunat 437 de meciuri, 113 goluri și 65 de pase decisive. În momentul de față, atacantul este cotat la suma de 25 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.