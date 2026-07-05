Ilie Dumitrescu a reacționat după transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Se va impune!”

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce Fabrizio Romano a anunțat că Radu Drăgușin va juca la Fiorentina. Fostul atacant e de părere că fundașul român a luat o decizie bună.
Radu Drăgușin a jucat un sezon și jumătate la Tottenham, însă nu a reușit să se impună la echipa din nordul Londrei. Astfel, românul a luat decizia de a se întoarce în Italia.
Cum a reacționat Ilie Dumitrescu după transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina
În decursul zilei de 5 iulie, Fabrizio Romano a dezvăluit că Fiorentina și Tottenham s-au înțeles pentru împrumutul lui Radu Drăgușin. De menționat este că englezii au inclus o clauză care o obligă pe Fiorentina să îl cumpere definitiv pe român.
După acest anunț, Ilie Dumitrescu a spus că mutarea poate fi una benefică pentru român. Fostul internațional e convins că Drăgușin se va impune în Serie A, campionat în care a mai jucat, la Juventus și Genoa.
“Eu l-am văzut la națională cu un tonus foarte bun, se vede că e liderul incontestabil al apărării. Eu cred că a avut o discuție și cu De Zerbi.
Știu că își dorea foarte mult să rămână și să prindă echipa. Probabil a avut o discuție și atunci, cumva… Probabil i-a spus că nu e între primii în ierarhie, ca să fie titular.
E o variantă foarte bună, e o sumă importantă pentru Fiorentina. Iar englezii care au plătit pentru el în jur de 30 de milioane cumva trebuiau să-și scoată ceva înapoi, nu doar un împrumut.
Eu zic că e un lucru foarte bun, vom avea un Drăgușin care se va impune în Serie A și atunci va reveni la un statut extrem de important, printre cei mai buni fundași din Italia”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.
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