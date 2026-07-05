Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez

Aryna Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) a fost eliminată din optimile de la Wimbledon de Naomi Osaka (28 de ani, 14 WTA). Nipona s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (2), după un meci care a durat o oră şi 29 de minute.

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Aryna Sabalenka a produs astfel o nouă surpriză uriaşă la Grand Slam-ul londonez. Până acum, au mai fost eliminate şi alte jucătoare de top, precum Elena Rybakina, Iga Swiatek şi Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon de Naomi Osaka

Naomi Osaka a dominat clar primul set al confruntării cu Aryna Sabalenka, adjudecat cu scorul de 6-2. În setul secund, bielorusa a echilibrat jocul, totul fiind decis în tie-break, câştigat tot de niponă, în cele din urmă.

“Cred că a fost un meci distractiv. Sunt recunoscătoare. Chiar dacă aș fi pierdut, aș fi gândit așa. Pentru mine, acest teren e atât de special. E primul meci pe care l-am câștigat aici. Înseamnă mult și vă mulțumesc, chiar apreciez atmosfera pe care ați creat-o”, a declarat Naomi Osaka, conform eurosport.ro, după victoria cu Aryna Sabalenka.

Naomi Osaka se va duela în sferturile de la Wimbledon cu Karolina Muchova. Jucătoarea din Cehia a învins-o pe Barbora Krejcikova în trei seturi, în optimi.