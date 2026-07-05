Home | Tenis | Wimbledon | Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez

Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez

Viviana Moraru Publicat: 5 iulie 2026, 21:35

Comentarii
Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez

Aryna Sabalenka, la Wimbledon/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Aryna Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) a fost eliminată din optimile de la Wimbledon de Naomi Osaka (28 de ani, 14 WTA). Nipona s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (2), după un meci care a durat o oră şi 29 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aryna Sabalenka a produs astfel o nouă surpriză uriaşă la Grand Slam-ul londonez. Până acum, au mai fost eliminate şi alte jucătoare de top, precum Elena Rybakina, Iga Swiatek şi Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon de Naomi Osaka

Naomi Osaka a dominat clar primul set al confruntării cu Aryna Sabalenka, adjudecat cu scorul de 6-2. În setul secund, bielorusa a echilibrat jocul, totul fiind decis în tie-break, câştigat tot de niponă, în cele din urmă.

“Cred că a fost un meci distractiv. Sunt recunoscătoare. Chiar dacă aș fi pierdut, aș fi gândit așa. Pentru mine, acest teren e atât de special. E primul meci pe care l-am câștigat aici. Înseamnă mult și vă mulțumesc, chiar apreciez atmosfera pe care ați creat-o”, a declarat Naomi Osaka, conform eurosport.ro, după victoria cu Aryna Sabalenka.

Naomi Osaka se va duela în sferturile de la Wimbledon cu Karolina Muchova. Jucătoarea din Cehia a învins-o pe Barbora Krejcikova în trei seturi, în optimi.

Reclamă
Reclamă

Naomi Osaka a înregistrat astfel cea mai bună performanţă din carieră la Wimbledon, ea ajungând în premieră în faza sferturilor. Nipona are patru titluri de Grand Slam în palmares, cucerind trofeul de două ori la Australian Open (2019, 2021) şi la US Open (2018, 2020).

Pe Karolina Muchova, Naomi Osaka a întâlnit-o chiar înainte de Wimbledon. Cehoaica a avut câştig de cauză în finala de la Bad Homburg, nipona retrăgându-se după primul set, cedat cu scorul de 1-6.

Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparațiiCraterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Observator
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Ireal! Donald Trump, laude pentru FIFA după ce fotbalistul american a scăpat de suspendare pentru SUA – Belgia! Update
Fanatik.ro
Ireal! Donald Trump, laude pentru FIFA după ce fotbalistul american a scăpat de suspendare pentru SUA – Belgia! Update
21:30

LIVE VIDEOMuntenegru – România e ACUM, în Antena PLAY. Tricolorii luptă pentru calificarea în turul 2 pentru Cupa Mondială
21:03

Radu Drăgușin va juca în Serie A! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Here we go!”
20:57

„Te vei transfera la Barcelona?” O vedetă de la Campionatul Mondial a dat răspunsul pe loc
20:45

VideoJurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Leclerc
20:45

Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul dintre Vinicius Junior și Erling Haaland
20:38

UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap! 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde 4 Decizie în privinţa lui Istvan Kovacs. Au fost anunţaţi primii arbitri pentru optimile CM 2026 5 VIDEOArgentina – Capul Verde 3-2! Dramatism total! Insularii au fost aproape de o calificare istorică! Messi ajunge în optimi 6 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferulRăspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul