Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez

Aryna Sabalenka (28 de ani, 1 WTA) a fost eliminată din optimile de la Wimbledon de Naomi Osaka (28 de ani, 14 WTA). Nipona s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (2), după un meci care a durat o oră şi 29 de minute.
Aryna Sabalenka a produs astfel o nouă surpriză uriaşă la Grand Slam-ul londonez. Până acum, au mai fost eliminate şi alte jucătoare de top, precum Elena Rybakina, Iga Swiatek şi Amanda Anisimova.
Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon de Naomi Osaka
Naomi Osaka a dominat clar primul set al confruntării cu Aryna Sabalenka, adjudecat cu scorul de 6-2. În setul secund, bielorusa a echilibrat jocul, totul fiind decis în tie-break, câştigat tot de niponă, în cele din urmă.
“Cred că a fost un meci distractiv. Sunt recunoscătoare. Chiar dacă aș fi pierdut, aș fi gândit așa. Pentru mine, acest teren e atât de special. E primul meci pe care l-am câștigat aici. Înseamnă mult și vă mulțumesc, chiar apreciez atmosfera pe care ați creat-o”, a declarat Naomi Osaka, conform eurosport.ro, după victoria cu Aryna Sabalenka.
Naomi Osaka se va duela în sferturile de la Wimbledon cu Karolina Muchova. Jucătoarea din Cehia a învins-o pe Barbora Krejcikova în trei seturi, în optimi.
Naomi Osaka a înregistrat astfel cea mai bună performanţă din carieră la Wimbledon, ea ajungând în premieră în faza sferturilor. Nipona are patru titluri de Grand Slam în palmares, cucerind trofeul de două ori la Australian Open (2019, 2021) şi la US Open (2018, 2020).
Pe Karolina Muchova, Naomi Osaka a întâlnit-o chiar înainte de Wimbledon. Cehoaica a avut câştig de cauză în finala de la Bad Homburg, nipona retrăgându-se după primul set, cedat cu scorul de 1-6.
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