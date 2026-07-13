“Nu-l suport pe Messi! A fost protejat foarte mult”. Fostul antrenor de la Dinamo, atac devastator la starul Argentinei

Leo Messi a reușit să aibă evoluții foarte bune la Cupa Mondială, fiind omul numărul 1 care a dus la calificarea Argentinei în faza semifinalelor, acolo unde sud-americanii se vor duela cu reprezentativa Angliei.
Fostul antrenor de la Dinamo, care a fost atât principal, cât și secund, Gică Mihali, a fost critic la adresa starului de la Inter Miami.
Mihali nici nu vrea audă de Leo Messi
Acesta e de părere că fotbalistul argentinian a fost ajutat de-a lungul carierei de către oamenii cu putere de decizia, lucru care s-a întâmplat inclusiv la această Cupa Mondială.
“Hai să spunem că poate și Norvegia lui Haaland merita să fie în careul de ași, dar până la urmă totuși Spania – Franța și Anglia – Argentina sunt semifinalele corecte…Vă rog nu mă întrebați de Leo Messi că nu-l suport. Eu voi rămâne un maradonist toată viața, iar eu consider că Diego Maradona a fost peste Leo Messi ca fotbalist. Asta este opinia mea.
Nu zic că Messi nu are calități foarte bune, nu am nimic cu omul Leo Messi, dar sunt prea multe laude pentru un jucător care a fost protejat mereu la turneele finale. Și la acest Mondial el a fost protejat foarte mult. În primul rând Leo Messi trebuia eliminat în acel meci cu Algeria. A faultat clar de roșu direct și nu mai trebuia să joace. Iar apoi observ că Messi are în continure tupeul să certe și arbitrii”, a spus Gică Mihali.
Compartamentul lui Messi, sancționat de Mihali
Momentul în care Leo Messi l-a certat pe arbitru la partida cu Elveția a fost criticat de Mihali, care nu consideră comportamentul său a fi unul corect.
“Păi și acum, la ultimul meci, mă refer la cel cu Elveția, el trebuia eliminat. Am văzutcum certa arbitrul central în timpul meciului cu Elveția, iar acel arbitru, parcă din Portugalia, i-a permis să mai rămână pe teren…sau nici măcar nu i-a dat un cartonaș galben. Păi, e normal?
Cum te poți îndrepta către arbitrul central și să gesticulezi către el așa cum o făcea Leo Messi? Păi, dacă era alt fotbalist pe teren, ce credeți că se întâmpla cu el? Vă spun eu, era din prima pus la punct”, a mai spus Mihali.
Comparația cu Maradona
Mihali a vorbit și despre cele 8 Baloane de Aur pe care Messi le are în carieră și a contestat veridicitatea acestora.
“Dacă Messi a luat opt Baloane de Aur…cum le-a luat, asta nu înseamnă că îi dă dreptul să facă tot ce vrea pe teren. Eu consider că lupta asta în cei 15-2o de ani dintre Messi și Ronaldo pentru Baloanele de Aur a fost transformată într-un marketing total.
Păi mai erau în tot acei ani și fotbaliști precum Xavi, Iniesta, Ribery sau Lewandowski, cei care meritau Balonul de Aur, dar nu l-au luat din cauza lui Messi”, a conchis Mhali.
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