“Nu-l suport pe Messi! A fost protejat foarte mult”. Fostul antrenor de la Dinamo, atac devastator la starul Argentinei

Leo Messi a reușit să aibă evoluții foarte bune la Cupa Mondială, fiind omul numărul 1 care a dus la calificarea Argentinei în faza semifinalelor, acolo unde sud-americanii se vor duela cu reprezentativa Angliei.

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Fostul antrenor de la Dinamo, care a fost atât principal, cât și secund, Gică Mihali, a fost critic la adresa starului de la Inter Miami.

Mihali nici nu vrea audă de Leo Messi

Acesta e de părere că fotbalistul argentinian a fost ajutat de-a lungul carierei de către oamenii cu putere de decizia, lucru care s-a întâmplat inclusiv la această Cupa Mondială.

“Hai să spunem că poate și Norvegia lui Haaland merita să fie în careul de ași, dar până la urmă totuși Spania – Franța și Anglia – Argentina sunt semifinalele corecte…Vă rog nu mă întrebați de Leo Messi că nu-l suport. Eu voi rămâne un maradonist toată viața, iar eu consider că Diego Maradona a fost peste Leo Messi ca fotbalist. Asta este opinia mea.

Nu zic că Messi nu are calități foarte bune, nu am nimic cu omul Leo Messi, dar sunt prea multe laude pentru un jucător care a fost protejat mereu la turneele finale. Și la acest Mondial el a fost protejat foarte mult. În primul rând Leo Messi trebuia eliminat în acel meci cu Algeria. A faultat clar de roșu direct și nu mai trebuia să joace. Iar apoi observ că Messi are în continure tupeul să certe și arbitrii”, a spus Gică Mihali.