Cufăr special pentru Cupa Mondială! Cum îşi va face apariţia trofeul la marea finală de duminică

Trofeul Cupei Mondiale de fotbal va fi purtat într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton cu ocazia finalei programate duminică, a anunţat FIFA, citată de agenţia DPA.

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Firma franceză “va prezenta cufărul oficial personalizat conceput pentru a transporta şi prezenta cel mai emblematic trofeu din sport” pentru finala de la East Rutherford (New Jersey), a precizat marţi forul fotbalistic mondial, înaintea primei semifinale, dintre Franţa şi Spania.

Finala World Cup 2026 se vede duminică, de la ora 22:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Trofeul Cupei Mondiale, într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton

Au existat critici imediate online din partea fanilor care consideră că Cupa Mondială devine prea corporatistă.

Dar, potrivit FIFA, Louis Vuitton a furnizat deja cufărul trofeului pentru Cupele Mondiale din 2010, 2014, 2018 şi 2022.

Conducătorul FIFA, Gianni Infantino, a precizat că preşedintele SUA, Donald Trump, va prezenta trofeul duminică.