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Cufăr special pentru Cupa Mondială! Cum îşi va face apariţia trofeul la marea finală de duminică

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 14:30

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Cufăr special pentru Cupa Mondială! Cum îşi va face apariţia trofeul la marea finală de duminică

Gianni Infantino, cu trofeul Cupei Mondiale / Getty Images

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Trofeul Cupei Mondiale de fotbal va fi purtat într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton cu ocazia finalei programate duminică, a anunţat FIFA, citată de agenţia DPA.

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Firma franceză “va prezenta cufărul oficial personalizat conceput pentru a transporta şi prezenta cel mai emblematic trofeu din sport” pentru finala de la East Rutherford (New Jersey), a precizat marţi forul fotbalistic mondial, înaintea primei semifinale, dintre Franţa şi Spania.

  • Finala World Cup 2026 se vede duminică, de la ora 22:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Trofeul Cupei Mondiale, într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton

Au existat critici imediate online din partea fanilor care consideră că Cupa Mondială devine prea corporatistă.

Dar, potrivit FIFA, Louis Vuitton a furnizat deja cufărul trofeului pentru Cupele Mondiale din 2010, 2014, 2018 şi 2022.

Conducătorul FIFA, Gianni Infantino, a precizat că preşedintele SUA, Donald Trump, va prezenta trofeul duminică.

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În cea de-a doua semifinală, programată miercuri la Atlanta, se vor înfrunta echipele Angliei şi Argentinei, campioana mondială en titre.

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Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
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