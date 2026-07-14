Cufăr special pentru Cupa Mondială! Cum îşi va face apariţia trofeul la marea finală de duminică

Trofeul Cupei Mondiale de fotbal va fi purtat într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton cu ocazia finalei programate duminică, a anunţat FIFA, citată de agenţia DPA.
Firma franceză “va prezenta cufărul oficial personalizat conceput pentru a transporta şi prezenta cel mai emblematic trofeu din sport” pentru finala de la East Rutherford (New Jersey), a precizat marţi forul fotbalistic mondial, înaintea primei semifinale, dintre Franţa şi Spania.
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Trofeul Cupei Mondiale, într-un cufăr special conceput de Louis Vuitton
Au existat critici imediate online din partea fanilor care consideră că Cupa Mondială devine prea corporatistă.
Dar, potrivit FIFA, Louis Vuitton a furnizat deja cufărul trofeului pentru Cupele Mondiale din 2010, 2014, 2018 şi 2022.
Conducătorul FIFA, Gianni Infantino, a precizat că preşedintele SUA, Donald Trump, va prezenta trofeul duminică.
În cea de-a doua semifinală, programată miercuri la Atlanta, se vor înfrunta echipele Angliei şi Argentinei, campioana mondială en titre.
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