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Şase echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială 2030!

Alex Masgras Publicat: 20 iulie 2026, 14:12

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Şase echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială 2030!

Lamine Yamal, în duel cu Alexis Mac Allister, în finala Spania - Argentina / Profimedia

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Cupa Mondială 2026 s-a încheiat, iar astăzi a început drumul către Cupa Mondială 2030. Spania a triumfat la New York, după ce a învins Argentina la capătul unui meci de 120 de minute. Ferran Torres a fost eroul ibericilor, după ce a marcat în minutul 106.

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După turneul organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, următorul turneu final va fi organizat de alte trei ţări: Spania, Portugalia şi Maroc. Acestea nu vor fi însă singurele ţări în care se va juca la ediţia următoare. În 2030, World Cup revine, în exclusivitate, tot în universul Antena

Şase echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială 2030!

Cum se vor împlini 100 de ani de la prima ediţie a Cupei Mondiale, care a avut loc în 1930, în Uruguay, FIFA a decis să acorde trei meciuri festive la începutul competiţiei şi Americii de Sud. Astfel, în 2030 vom avea câte un meci în Argentina, Paraguay şi Uruguay.

De asemenea, forul internaţional a stabilit ca toate cele şase ţări care organizează meciuri la următoarea ediţie a Cupei Mondiale să fie calificate din oficiu. Astfel, Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Paraguay şi Uruguay, echipe care au participat şi în 2026, au deja locul asigurat în 2030.

Meciurile din America de Sud ar urma să se joace pe 8-9 iunie 2030, după care competiţia propriu-zisă să înceapă după 13 iunie 2030. Mai mult, FIFA a anunţat că echipele care vor evolua în Argentina, Paraguay şi Uruguay la ediţia din 2030 să aibă o pauză de aproximativ 12 zile între primul şi al doilea meci din faza grupelor.

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Rămâne de văzut însă cum va arăta Cupa Mondială din 2030. Ediţia din 2026 a fost prima din istorie cu 48 de echipe. Recent, Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a declarat că se va analiza varianta organizării Mondialului cu 64 de echipe.

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