Antena 1, lider de audienţă la finala World Cup! A fost prima alegere a românilor în ziua în care Spania a câştigat Cupa Mondială

S-a scris istorie în MetLife Stadium, lângă New York City, în direct la Antena 1 și pe Ante-naPLAY, într-un meci în care recordurile de audiență au fost rescrise! Spania și Argentina au oferit o confruntare, la finalul căreia, campioana Europei a fost încoronată și campioana Lumii, demonstrând cât este de puternică la acest moment, în fotbalul internațional.

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Spania este prima echipă care câștigă trofeul cu un singur gol primit pe parcursul competiției, în sfertul de finală, cu Belgia! Dominația ”Furiei Roja” a continuat și la nivelul premiilor individu-ale! Rodri a primit trofeul aferent celui mai bun fotbalist al turneului, Unai Simon a fost recu-noscut ca cel mai bun portar, iar Pau Cubarsi, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, la doar 19 ani.

Statisticile finale au scos la iveală recorduri negative pentru echipa care deținea trofeul până aseară! Argentina nu a reușit să înregistreze nici măcar un șut spre poarta Spaniei, de-a lungul celor 90 de minute de joc, lucru întâmplat în premieră într-o finală. Marele favorit, Messi, a în-cheiat turneul în lacrimi și a plecat acasă fără nicio distincție, după ce ”Gheata de aur” a fost obținută de Kylian Mbppe, care a marcat 10 goluri la acest turneu final.

Marea finală a Campionatului Mondial transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, dintre Spania și Argentina, ȋn intervalul 22:06 – 01:02, a condus clasamentul audienţelor pe toate ca-tegoriile de public, înregistrând un record de audiență. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, Antena 1 a înregistrat o cotă de piață de 75.3% și 24.4 puncte de rating, în timp ce locul 2, Pro TV a avut 7.5% cotă de piaţă și 2.4 puncte de rating. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 65.8% cotă de piaţă și 23.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 7.1% cota de piaţă și 2.5 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 60.4% cotă de piaţă și 20 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 8.7% cota de piaţă și 2.9 puncte de rating. În minutul de aur, ȋnregistrat la ora 23:29, peste 3.8 milioane de telespectatori asistau la finala care a decis noua campioană a lumii.

Cifrele înregistrate de Antena 1, odată cu difuzarea marii finale, reprezintă un record de audiență pe piața din România! La ultimele trei turnee mondiale, TVR a înregistrat 50.7% cotă de piață și 17.3 puncte de rating, în 2022, cu Argentina – Franța, 55.7% cotă de piață și 18.7 puncte de rating în 2018 cu Franța – Croația și 45.5% cotă de piață și 19.7 rating, în 2014 cu Germania – Argentina. Și în comparație cu finalele de EURO, Antena 1 a înregistrat cifre net superioare, PRO TV având în 2024, la meciul dintre Spania și Anglia, 60% cotă de piață și 18.7% puncte de rating, în 2021, la Italia – Anglia, 57.5% cotă de piață și 18 rating, iar în 2016, la Portugalia – Franța, 59.5% cotă de piață și 23.7 puncte de rating.