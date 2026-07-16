Dan Petrescu şi „blestemul” Angliei! Statistică teribilă pentru englezi

Anglia are întotdeauna de ce să îşi facă griji atunci când într-un meci de la Mondiale un jucător al lui Chelsea marchează împotriva ei. Până acum, englezii au pierdut de fiecare dată când asta s-a întâmplat.
Primul care s-a trecut pe această listă a fost Dan Petrescu. La Coupe du Monde, în faza grupelor, Anglia era învinsă de România, 1-2, cu un gol marcat de fostul fundaş dreapta, în minutul 90, chiar de lângă colegul său de la Chelsea, Graeme Le Saux.
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Atunci, tricolorii câştigau o grupă cu Anglia, Columbia şi Tunisia, iar englezii terminau pe 2. Ambele echipe erau eliminate însă în optimi, noi de Croaţia (0-1), iar englezii de către Argentina, la penalty-uri.
ENG 🏴 1-1 🇦🇷 ARG (88′) – Enzo Fernández (Chelsea) le marca a Inglaterra. Cuidado: las dos únicas veces que un jugador del Chelsea le había marcado a Inglaterra en la Copa del Mundo, los ingleses acabaron perdiendo:
Petrescu (Chelsea) — Rumanía 2-1 Inglaterra (1998)
Hazard…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026
Al doilea a fost Eden Hazard. În 2018, mijlocaşul marca în meciul pentru bronz din Rusia şi Belgia trecea de Anglia, cu 2-0.
În fine, a venit rândul lui Enzo Fernandez: miercuri, mijlocaşul a marcat în minutul 85 al partidei din semifinalele Campionatului Mondial şi a făcut 1-1. A venit apoi reuşita lui Lautaro şi englezii au fost din nou învinşi când au primit gol de la un jucător al lui Chelsea.
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Chelsea a „comis-o” la finalul partidei dintre Anglia și Argentina, câștigată de sud-americani cu 2-1, după o nouă remontada de vis. Gordon a deschis scorul la Atlanta, dar Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat cele două goluri care au trimis campioana mondială en-titre într-o nouă finală.
Așa cum este obiceiul, echipele de club ale jucătorii evoluează postează pe social media atunci când aceștia au reușite la turneul final. Același lucru l-a făcut și Chelsea, care a postat o fotografie cu Enzo Fernandez, după golul superb din semifinale.
Postarea nu le-a picat deloc bine englezilor, iar în secțiunea de comentarii a fost plină de replici dure la adresa clubului de pe Stamford Bridge:
„Dezgustător”, „Cât de rupți de realitate sunteți”, „Pe bune? Suntem un club englez”, „De ce naiba postați asta după ce a marcat împotriva Angliei”, au fost câteva dintre comentarii, înaintea ca postarea să fie ștearsă.
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