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Dan Petrescu şi „blestemul” Angliei! Statistică teribilă pentru englezi

Dan Roșu Publicat: 16 iulie 2026, 13:15

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Dan Petrescu şi „blestemul Angliei! Statistică teribilă pentru englezi

Dan Petrescu - Getty Images

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Anglia are întotdeauna de ce să îşi facă griji atunci când într-un meci de la Mondiale un jucător al lui Chelsea marchează împotriva ei. Până acum, englezii au pierdut de fiecare dată când asta s-a întâmplat.

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Primul care s-a trecut pe această listă a fost Dan Petrescu. La Coupe du Monde, în faza grupelor, Anglia era învinsă de România, 1-2, cu un gol marcat de fostul fundaş dreapta, în minutul 90, chiar de lângă colegul său de la Chelsea, Graeme Le Saux.

Dan Petrescu şi „blestemul” Angliei! Statistica teribilă pentru englezi

Atunci, tricolorii câştigau o grupă cu Anglia, Columbia şi Tunisia, iar englezii terminau pe 2. Ambele echipe erau eliminate însă în optimi, noi de Croaţia (0-1), iar englezii de către Argentina, la penalty-uri.

Al doilea a fost Eden Hazard. În 2018, mijlocaşul marca în meciul pentru bronz din Rusia şi Belgia trecea de Anglia, cu 2-0.

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În fine, a venit rândul lui Enzo Fernandez: miercuri, mijlocaşul a marcat în minutul 85 al partidei din semifinalele Campionatului Mondial şi a făcut 1-1. A venit apoi reuşita lui Lautaro şi englezii au fost din nou învinşi când au primit gol de la un jucător al lui Chelsea.

Gafa făcută de Chelsea după eşecul Angliei

Chelsea a „comis-o” la finalul partidei dintre Anglia și Argentina, câștigată de sud-americani cu 2-1, după o nouă remontada de vis. Gordon a deschis scorul la Atlanta, dar Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat cele două goluri care au trimis campioana mondială en-titre într-o nouă finală.

Așa cum este obiceiul, echipele de club ale jucătorii evoluează postează pe social media atunci când aceștia au reușite la turneul final. Același lucru l-a făcut și Chelsea, care a postat o fotografie cu Enzo Fernandez, după golul superb din semifinale.

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Postarea nu le-a picat deloc bine englezilor, iar în secțiunea de comentarii a fost plină de replici dure la adresa clubului de pe Stamford Bridge:

„Dezgustător”, „Cât de rupți de realitate sunteți”, „Pe bune? Suntem un club englez”, „De ce naiba postați asta după ce a marcat împotriva Angliei”, au fost câteva dintre comentarii, înaintea ca postarea să fie ștearsă.

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