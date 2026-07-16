Dan Petrescu şi „blestemul” Angliei! Statistică teribilă pentru englezi

Anglia are întotdeauna de ce să îşi facă griji atunci când într-un meci de la Mondiale un jucător al lui Chelsea marchează împotriva ei. Până acum, englezii au pierdut de fiecare dată când asta s-a întâmplat.

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Primul care s-a trecut pe această listă a fost Dan Petrescu. La Coupe du Monde, în faza grupelor, Anglia era învinsă de România, 1-2, cu un gol marcat de fostul fundaş dreapta, în minutul 90, chiar de lângă colegul său de la Chelsea, Graeme Le Saux.

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Atunci, tricolorii câştigau o grupă cu Anglia, Columbia şi Tunisia, iar englezii terminau pe 2. Ambele echipe erau eliminate însă în optimi, noi de Croaţia (0-1), iar englezii de către Argentina, la penalty-uri.

ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-1 🇦🇷 ARG (88′) – Enzo Fernández (Chelsea) le marca a Inglaterra. Cuidado: las dos únicas veces que un jugador del Chelsea le había marcado a Inglaterra en la Copa del Mundo, los ingleses acabaron perdiendo:

Petrescu (Chelsea) — Rumanía 2-1 Inglaterra (1998)

Hazard…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 15, 2026

Al doilea a fost Eden Hazard. În 2018, mijlocaşul marca în meciul pentru bronz din Rusia şi Belgia trecea de Anglia, cu 2-0.