„De ce am venit aici, să ne plimbăm? Vrem calificarea!” Stoichiță e convins că România poate elimina Turcia

EXCLUSIV

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 18:39

Mihai Stoichiță acordă un interviu pentru Antena 1

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Cred în calificarea la Mondial

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit cu Antena 1 chiar în timpul antrenamentului oficial al naționalei României la Istanbul. Stoichiță este convins că România se poate califica în finala play-off-ului pentru Mondial.

„Pot spune ce am văzut la antrenamente, a fost totul ok până acum. Acum să vedem și răspunsul la întrebarea pe care ne-o punem toți cu Radu. Și atunci vom știi toate elementele pe care putem să ne bazăm mâine.

Eu, sincer să fiu, am o stare emoțională precompetițională, dar nu extraordinar de mult. Am mare încredere în ei.

De ce am venit aici, să ne plimbăm? Am venit să câștigăm acest meci. Încercăm să câștigăm, să jucăm bine, să facem bucuroși un popor întreg. Îți dai seama ce ar fi dacă s-ar întâmpla, dacă ar câștiga băieții ăștia mâine aici? Împotriva tuturor previziunilor care sunt făcute de unii și de alții, mai valoroasă individual, nu știu dacă e mai valoroasă echipă, vom afla mâine la finalul meciului” a declarat Mihai Stoichiță pentru Antena 1.

