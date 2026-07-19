Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania. Titularul „s-a rupt” în prima repriză

Argentina a încasat o lovitură în prima repriză a finalei Campionatului Mondial, cu Spania. Titularul lui Lionel Scaloni, Lisandro Martinez, s-a accidentat pe finalul primei reprize.
Finala „de foc” de la New York, dintre Spania şi Argentina, este în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Sud-americanii luptă pentru a-şi apăra trofeul cucerit în urmă cu patru ani, iar ibericii vor să-şi treacă în palmares al doilea titlu mondial din istorie.
Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania
În minutul 43, Spania a avut un atac periculos, finalizat cu şutul periculos al lui Marc Cucurella. După această fază, Lisandro Martinez a acuzat probleme medicale şi s-a întins pe gazon.
Fără să stea pe gânduri, fundaşul de la Manchester United a cerut schimbare, simţind că nu mai poate continua partida. În locul său a fost trimis în teren veteranul Nicolas Otamendi.
Lisandro Martinez, în vârstă de 28 de ani, a fost titular de bază al Argentinei la Campionatul Mondial. Fundaşul a fost titular în şase din cele şapte meciuri disputate de sud-americani, fiind menajat doar la duelul cu Iordania, din ultima etapă a grupelor.
Echipele de start la Spania – Argentina:
- Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal;
- Rezerve: J. Garcia, D. Raya, Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, F. Torres, N. Williams, Zubimendi;
- Selecționer: Luis de la Fuente;
- Argentina: Martinez – Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez – Alvarez, Messi;
- Rezerve: Musso, Rulli, Almada, Barco, Lo Celso, Lopez, L. Martinez, Medina, Molina, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesei, Gimeone;
- Selecționer: Lionel Scaloni;
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