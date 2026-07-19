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Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania. Titularul „s-a rupt” în prima repriză

Viviana Moraru Publicat: 19 iulie 2026, 22:57

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Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania. Titularul „s-a rupt în prima repriză

Lisandro Martinez s-a accidentat în Spania - Argentina/ Getty Images

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Argentina a încasat o lovitură în prima repriză a finalei Campionatului Mondial, cu Spania. Titularul lui Lionel Scaloni, Lisandro Martinez, s-a accidentat pe finalul primei reprize.

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Finala „de foc” de la New York, dintre Spania şi Argentina, este în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Sud-americanii luptă pentru a-şi apăra trofeul cucerit în urmă cu patru ani, iar ibericii vor să-şi treacă în palmares al doilea titlu mondial din istorie.

Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania

În minutul 43, Spania a avut un atac periculos, finalizat cu şutul periculos al lui Marc Cucurella. După această fază, Lisandro Martinez a acuzat probleme medicale şi s-a întins pe gazon.

Fără să stea pe gânduri, fundaşul de la Manchester United a cerut schimbare, simţind că nu mai poate continua partida. În locul său a fost trimis în teren veteranul Nicolas Otamendi.

Lisandro Martinez, în vârstă de 28 de ani, a fost titular de bază al Argentinei la Campionatul Mondial. Fundaşul a fost titular în şase din cele şapte meciuri disputate de sud-americani, fiind menajat doar la duelul cu Iordania, din ultima etapă a grupelor.

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Echipele de start la Spania – Argentina:

  • Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal;
  • Rezerve: J. Garcia, D. Raya, Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, F. Torres, N. Williams, Zubimendi;
  • Selecționer: Luis de la Fuente;
  • Argentina: Martinez – Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez – Alvarez, Messi;
  • Rezerve: Musso, Rulli, Almada, Barco, Lo Celso, Lopez, L. Martinez, Medina, Molina, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesei, Gimeone;
  • Selecționer: Lionel Scaloni;
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