Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania. Titularul „s-a rupt” în prima repriză

Argentina a încasat o lovitură în prima repriză a finalei Campionatului Mondial, cu Spania. Titularul lui Lionel Scaloni, Lisandro Martinez, s-a accidentat pe finalul primei reprize.

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Finala „de foc” de la New York, dintre Spania şi Argentina, este în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Sud-americanii luptă pentru a-şi apăra trofeul cucerit în urmă cu patru ani, iar ibericii vor să-şi treacă în palmares al doilea titlu mondial din istorie.

Lovitură pentru Argentina în finala cu Spania

În minutul 43, Spania a avut un atac periculos, finalizat cu şutul periculos al lui Marc Cucurella. După această fază, Lisandro Martinez a acuzat probleme medicale şi s-a întins pe gazon.

Fără să stea pe gânduri, fundaşul de la Manchester United a cerut schimbare, simţind că nu mai poate continua partida. În locul său a fost trimis în teren veteranul Nicolas Otamendi.

Lisandro Martinez, în vârstă de 28 de ani, a fost titular de bază al Argentinei la Campionatul Mondial. Fundaşul a fost titular în şase din cele şapte meciuri disputate de sud-americani, fiind menajat doar la duelul cu Iordania, din ultima etapă a grupelor.