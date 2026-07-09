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“Dibu” Martinez şi-a dat acordul pentru transfer, direct din cantonamentul Argentinei de la Mondial. Cu ce colos vrea să semneze

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 18:18

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Dibu Martinez şi-a dat acordul pentru transfer, direct din cantonamentul Argentinei de la Mondial. Cu ce colos vrea să semneze

Emiliano Martinez şi Leo Messi, după un meci al Argentinei la Mondial/ Profimedia

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Emiliano “Dibu” Martinez, portarul Argentinei, şi-a dat acordul pentru transfer direct din cantonamentul echipei de la Campionatul Mondial. Goalkeeper-ul de 33 de ani al campioanei mondiale en-titre este dorit de un colos al Europei, anume Juventus.

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Emiliano Martinez evoluează în prezent la Aston Villa, echipă alături de care a câştigat Europa League în sezonul trecut.

Emiliano “Dibu” Martinez şi-a dat acordul pentru transfer, direct din cantonamentul Argentinei de la Mondial

Fabrizio Romano a oferit detalii despre viitorul lui Emiliano Martinez. Portarul mai are contract cu Aston Villa până în vara lui 2029.

Jurnalistul italian a dezvăluit că Juventus este interesată de Emiliano Martinez. Portarul e de acord cu un transfer în Serie A, italienii purtând negocieri cu cei de la Aston Villa privind obţinerea semnăturii argentinianului.

Transferul va depinde, totuşi, de ce decizie vor lua cei de la Aston Villa. Pe lista celor de la Juventus se mai află şi Guglielmo Vicario, în cazul în care transferul lui “Dibu” Martinez nu se va concretiza.

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Vicario urmează să se despartă de Tottenham, în această vară, deşi mai avea contract cu londonezii până în vara lui 2028. Portarul italian a fost dorit şi de Cristi Chivu la Inter, în această perioadă de mercato.

Emiliano Martinez, cotat la suma de 12 milioane de euro, a semnat cu Aston Villa în toamna lui 2020. Trupa din Birmingham a plătit suma de 17,4 milioane de euro pentru a-l transfera pe portar de la Arsenal.

Martinez a fost sub contract cu “tunarii” timp de opt ani, între 2012 şi 2020, fiind mai mult rezervă. El a fost împrumutat la diverse echipe, printre care Sheffield Wednesday sau Getafe.

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Emiliano Martinez este calificat cu Argentina în sferturile Campionatului Mondial. Sud-americanii se vor duela cu Elveţia pentru un loc în “careul de aşi”, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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