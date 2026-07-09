“Dibu” Martinez şi-a dat acordul pentru transfer, direct din cantonamentul Argentinei de la Mondial. Cu ce colos vrea să semneze

Emiliano Martinez şi Leo Messi, după un meci al Argentinei la Mondial/ Profimedia

Emiliano “Dibu” Martinez, portarul Argentinei, şi-a dat acordul pentru transfer direct din cantonamentul echipei de la Campionatul Mondial. Goalkeeper-ul de 33 de ani al campioanei mondiale en-titre este dorit de un colos al Europei, anume Juventus.

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Emiliano Martinez evoluează în prezent la Aston Villa, echipă alături de care a câştigat Europa League în sezonul trecut.

Emiliano “Dibu” Martinez şi-a dat acordul pentru transfer, direct din cantonamentul Argentinei de la Mondial

Fabrizio Romano a oferit detalii despre viitorul lui Emiliano Martinez. Portarul mai are contract cu Aston Villa până în vara lui 2029.

Jurnalistul italian a dezvăluit că Juventus este interesată de Emiliano Martinez. Portarul e de acord cu un transfer în Serie A, italienii purtând negocieri cu cei de la Aston Villa privind obţinerea semnăturii argentinianului.

Transferul va depinde, totuşi, de ce decizie vor lua cei de la Aston Villa. Pe lista celor de la Juventus se mai află şi Guglielmo Vicario, în cazul în care transferul lui “Dibu” Martinez nu se va concretiza.