Moment unic pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros! De câte ori a mai reușit să câștige cu 6-0 6-0 în carieră

Sorana Cîrstea, la ultimul an din carieră, trece prin moment cu adevărat extraordinare. Forma arătată la Roma, acolo unde a ajuns până în semifinale, se confirmă și la Roland Garros.

În meciul din turul trei de astăzi cu Solana Sierra, jucătoarea din România a reușit să câștige 6-0, 6-0, „double bagel” cum este el numit. De doar două ori în carieră în meciuri oficiale a mai câștigat Sorana cu acest scor!

Sorana, performanță extraordinară

Sorana a pierdut doar 25 de puncte în meciul cu Solana Sierra și și-a adjudecat ambele seturi, cu 0 în dreptul adversarei. Prima dată când reușește un „double bagel” la un turneu de Grand Slam. Și nici în alte meciuri nu a reușit prea des o asemenea performanță.

Prima dată când și-a învins o adversară fără să piardă vreun game a fost pe 17 august 2004, la un turneu ITF de 10.000$ care a avut loc la Iași. Atunci, Sorana s-a impus cu 6-0 6-0, tot pe zgură, în fața Andradei Dinu. Sorana s-a calificat atunci în sferturile de finală ale respectivului turneu.

În turneele din cadrul WTA, Sorana s-a mai impus cu un dublu 6-0 doar o singură dată: pe 4 ianuarie 2022, în primul tur al turneului de la Melbourne, Summer Set 2. Victoria a fost atunci pe o altă suprafață, pe hard, într-un turneu pregătitor pentru Australian Open.