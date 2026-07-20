Au apărut imaginile! De la ce a început bătaia dintre Paredes, Gavi şi Garcia. Rodri şi Molina, în centrul atenţiei

Spania a câştigat Cupa Mondială 2026, după ce a învins Argentina cu 1-0, după 120 de minute de joc. Din nefericire, mai multe evenimente care au avut loc după fluierul final au umbrit sărbătoarea ibericilor, iar argentinienii au fost în prim-plan.
Paredes a văzut cartonaşul roşu după încheierea partidei, după ce şi-a ieşit din minţi. Jucătorul lui Boca Juniors l-a luat de gât pe Eric Garcia şi a sărit şi la Gavi, jucătorii fiind cu greu despărţiţi. Spaniolii au aflat abia a doua zi de la ce a început totul.
Molina l-a lovit pe Rodri imediat după fluierul final din Spania – Argentina
Imediat după fluierul final, jucătorii Spaniei au alergat pe teren pentru a sărbători câştigarea celui de-al doilea titlu din istorie. Toată banca de rezerve a intrat pe teren şi a alergat, lucru care l-a iritat pe Molina. În momentul în care Rodri a trecut pe lângă el, argentinianul l-a lovit pe căpitanul Spaniei.
Rodri s-a întors spre Molina şi cei doi au avut un schimb dur de replici, după care conflictul s-a extins şi, în cele din urmă, s-a ajuns la ieşirea necontrolată a lui Paredes. Imaginile au fost obţinute de spaniolii de la Marca abia luni dimineaţă.
Acabo de descubrir en una nueva toma que todo comienza por NAHUEL MOLINA 😂. Le da un golpe a Rodri cuando este pasa festejando, y cuando le pide explicaciones le empuja. Eric separa y tras esto es cuando llega Paredes fuera de sí a agredir a Eric por dos veces.
Nahuel 😂 https://t.co/ReVbnkfT9i pic.twitter.com/VrHyZTtcX4
— Amalio Varela (@amaliovarela) July 20, 2026
Nu a fost singurul conflict de la finalul partidei. Otamendi i-a făcut idioţi pe spanioli şi i-a reproşat lui Rodri că ibericii s-au plâns toată săptămâna de arbitraj, făcând referire la declaraţiile date de Laporte înaintea finalei, când a trimis săgeţi către tabăra sud-americanilor.
„Vorbiţi mai puţin, idioţilor! Aţi plâns toată săptămâna. Tu şi Laporte. Amândoi. Nu e frumos. V-aţi plâns de arbitraj”, a spus Otamendi, în momentul în care Rodri s-a îndreptat către el după fluierul final.
Confuz, Rodri l-a întrebat pe Otamendi despre ce e vorba, iar argentinianul a continuat: „Nu ai văzut ce a zis Laporte săptămâna asta?”, a fost răspunsul care l-a lăsat apoi fără reacţie pe Rodri, potrivit celor de la Marca.
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