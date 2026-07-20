Au apărut imaginile! De la ce a început bătaia dintre Paredes, Gavi şi Garcia. Rodri şi Molina, în centrul atenţiei

Spania a câştigat Cupa Mondială 2026, după ce a învins Argentina cu 1-0, după 120 de minute de joc. Din nefericire, mai multe evenimente care au avut loc după fluierul final au umbrit sărbătoarea ibericilor, iar argentinienii au fost în prim-plan.

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Paredes a văzut cartonaşul roşu după încheierea partidei, după ce şi-a ieşit din minţi. Jucătorul lui Boca Juniors l-a luat de gât pe Eric Garcia şi a sărit şi la Gavi, jucătorii fiind cu greu despărţiţi. Spaniolii au aflat abia a doua zi de la ce a început totul.

Molina l-a lovit pe Rodri imediat după fluierul final din Spania – Argentina

Imediat după fluierul final, jucătorii Spaniei au alergat pe teren pentru a sărbători câştigarea celui de-al doilea titlu din istorie. Toată banca de rezerve a intrat pe teren şi a alergat, lucru care l-a iritat pe Molina. În momentul în care Rodri a trecut pe lângă el, argentinianul l-a lovit pe căpitanul Spaniei.

Rodri s-a întors spre Molina şi cei doi au avut un schimb dur de replici, după care conflictul s-a extins şi, în cele din urmă, s-a ajuns la ieşirea necontrolată a lui Paredes. Imaginile au fost obţinute de spaniolii de la Marca abia luni dimineaţă.

Acabo de descubrir en una nueva toma que todo comienza por NAHUEL MOLINA 😂. Le da un golpe a Rodri cuando este pasa festejando, y cuando le pide explicaciones le empuja. Eric separa y tras esto es cuando llega Paredes fuera de sí a agredir a Eric por dos veces.

Nahuel 😂 https://t.co/ReVbnkfT9i pic.twitter.com/VrHyZTtcX4

— Amalio Varela (@amaliovarela) July 20, 2026