Dzeko, mesaj războinic înainte de Bosnia – Italia: „Dacă au ajuns să le fie frică…”

Bosnia – Italia joacă marți pentru un loc la Campionatul Mondial, pe arena din Zenica. Toate cele 9000 de locuri au fost vândute, iar un bilet „la negru” a ajuns să coste și 10.000 de euro pentru marele meci.

Tensiunea a crescut înzecit în ultimele zile, după ce a apărut clipul care îi arată pe jucătorii Italiei, Federico Dimarcoși Guglielmo Vicario bucurându-se de victoria Bosniei la penalty-uri cu Țara Galilor.

Dzeko le răspunde italienilor

Edin Dzeko, cel care a jucat aproape un deceniu în Serie A pentru AS Roma, Inter sau Fiorentina, a ținut să dezamoreseze situația și dezvăluie că a vorbit cu Dimarco despre acel moment. Totuși, Dzeko și-a luat peste picior adversara de mâine seară.

„Fiecare are preferințele lui, cu cine vrea să joace și cu cine nu. Trebuie să fii inteligent, mai ales în ziua de azi, cu social media, pentru că orice poate fi interpretat în alt sens. Dar pentru mine, totul este normal.

Am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Vă spun sincer că este un lucru foarte normal. Așa cum am spus și înainte, toți avem preferințe. Eu poate aș fi preferat să nu joc împotriva Italiei în această finală. Nu pot să mă bucur pentru că joc împotriva lor.