Dzeko, mesaj războinic înainte de Bosnia – Italia: „Dacă au ajuns să le fie frică…”

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 15:39

Jucătorii Italiei au urmărit finalul meciului Țara Galilor - Bosnia / captură X

Bosnia – Italia joacă marți pentru un loc la Campionatul Mondial, pe arena din Zenica. Toate cele 9000 de locuri au fost vândute, iar un bilet „la negru” a ajuns să coste și 10.000 de euro pentru marele meci.

Tensiunea a crescut înzecit în ultimele zile, după ce a apărut clipul care îi arată pe jucătorii Italiei, Federico Dimarcoși Guglielmo Vicario bucurându-se de victoria Bosniei la penalty-uri cu Țara Galilor.

Dzeko le răspunde italienilor

Edin Dzeko, cel care a jucat aproape un deceniu în Serie A pentru AS Roma, Inter sau Fiorentina, a ținut să dezamoreseze situația și dezvăluie că a vorbit cu Dimarco despre acel moment. Totuși, Dzeko și-a luat peste picior adversara de mâine seară.

„Fiecare are preferințele lui, cu cine vrea să joace și cu cine nu. Trebuie să fii inteligent, mai ales în ziua de azi, cu social media, pentru că orice poate fi interpretat în alt sens. Dar pentru mine, totul este normal.

Am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Vă spun sincer că este un lucru foarte normal. Așa cum am spus și înainte, toți avem preferințe. Eu poate aș fi preferat să nu joc împotriva Italiei în această finală. Nu pot să mă bucur pentru că joc împotriva lor.

Dar, evident, astăzi trebuie să fim atenți. Am văzut. Italia nu a vrut să joace în Țara Galilor, nu știu de ce. Noi am mers acolo fără frică și am câștigat. Nu înțeleg de ce Italia ar trebui să se teamă de Țara Galilor sau de Bosnia. Au o echipă națională incredibilă, care a câștigat patru Cupe Mondiale. Dacă le este frică să joace în Țara Galilor, atunci ceva nu funcționează.

Poate trebuie să vedem dacă pot suferi și în acest meci în același mod. Miza este foarte mare după ce au ratat două Campionate Mondiale. Asta înseamnă că le este frică. Federico Dimarco mi-a scris spunând că nu a vrut să jignească pe nimeni, iar eu i-am spus exact ce discutăm acum. Nu este nicio problemă” a spus Edin Dzeko, citat de Football Italia.

Dimarco explică gestul

Italia, echipa cel mai bine clasată din clasamentul FIFA care nu are locul asigurat la Campionatul Mondial, vrea să evite un al treilea turneu consecutiv de CM ratat. Dimarco a explicat public ce s-a întâmplat.

„A fost o reacție instinctivă. Doar ne uitam la loviturile de departajare. Nu am vrut absolut deloc să lipsesc de respect Bosnia sau poporului bosniac. Am fost numit arogant, dar cum aș putea fi, având în vedere că am ratat două Campionate Mondiale?

Totuși, aș adăuga că a fost și o lipsă de respect să fim filmați într-un cadru în care eram cu prieteni, familie și chiar copii.” a spus Dimarco, citat de agenția Ansa.

 

