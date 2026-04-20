“Escrocherie în fața a 40.000 de fani!” Meciul de Cupă Mondială care a apărut la rubrica infracțiuni a presei spaniole

Ionuţ Axinescu Publicat: 20 aprilie 2026, 14:05

Germania - Austria, la Cupa Mondială 1982

Au existat multe meciuri controversate de-a lungul istoriei de aproape un secol a Cupei Mondiale. Dar pe 25 iunie 1982, la ediția din Spania, a avut loc cel mai rușinos dintre ele. Un duel rămas, de altfel, peste ani cu eticheta de „Rușinea de la Gijón”.

Contextul: Algeria a încurcat planurile în grupa a 2-a

Grupa a 2-a a Mondialului spaniol ar fi trebuit să fie o ecuație ușoară. Germania și Austria erau mari favorite, în timp ce Algeria și Chile ar fi urmat să se bată pentru locul al treilea, unul simbolic, pentru că nu ducea în faza următoare a turneului. Doar că victoria algerienilor în primul meci, un 2-1 neprevăzut cu Germania, a dinamitat grupa. Chiar dacă a cedat în următorul joc, 0-2 cu Austria, Algeria a rămas în picioare înaintea ultimei etape.

Problema a fost că, în 1982, meciurile din ultima rundă nu se jucau la aceeași oră. Nord-africanii au învins Chile, 3-2, pe 24 iunie 1982, la Oviedo, cu o zi înainte ca Germania și Austria să se dueleze pe El Molinón, din Gijón. Odată încheiat meciul Algeriei, cele două echipe europene aveau calculele deja făcute: o victorie a Germaniei la un gol sau două diferență le-ar fi trimis în faza următoare pe amândouă.

Arbitrul: „În minutul 20, am avut un presentiment prost!”

Cu 41.000 de spectatori în tribune, meciul de la Gijón a pornit tare. Germania a atacat în valuri, iar suspiciunile dinaintea jocului aproape că dispăruseră. În minutul 10, nemții au deschis scorul, prin Horst Hrubesch. 1-0, scor la care ambele echipe treceau în runda a doua a Mondialului.

Ce a urmat? 80 de minute în care s-a pasat la alibi, fără ca cele două echipe să se deranjeze una pe alta. Un veritabil „pact de neagresiune”, cu 22 de fotbaliști care s-au plimbat pe gazon. „În minutul 20, am început să am un presentiment prost. Mă gândeam: ‘Nu prea fac tackle-uri în meciul ăsta’. Apoi, un jucător a trecut de jumătatea terenului, s-a oprit și a pasat înapoi la portar. Atunci mi-am dat seama că ceva nu-i în regulă”, povestea arbitrul scoțian Bob Valentine pentru The Athletic, în 2022.

● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Comentatorul austriac i-a îndemnat pe telespectatori să schimbe canalul!

Firește, și spectatorii au „mirosit” înțelegerea. Pe toată durata reprizei a doua, din tribune s-au auzit fluierături, până și din partea fanilor germani și austrieci. Și comentatorii au fost dezgustați de teatrul de pe teren. Eberhard Stanjek, comentatorul televiziunii germane, s-a oprit din narat pentru câteva minute. Robert Seeger, de la televiziunea austriacă, chiar i-a sfătuit pe telespectatori să schimbe canalul!

Meciul s-a încheiat cu 1-0, rezultat care a consfințit calificarea celor două echipe și eliminarea Algeriei. Toate cele trei selecționate au terminat cu patru puncte (pe atunci se acordau două puncte la victorie), dar africanii au avut golaverajul mai slab. La final, Federația din Algeria a acuzat un „complot scandalos” și a înaintat o plângere la FIFA. Fără ecou. Reprezentanții FIFA n-au găsit nicio probă care să incrimineze meciul și au transmis că nicio regulă nu a fost încălcată, așa că Germania și Austria și-au continuat aventura în Spania.

Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul localStațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
Presa din Spania: „Escrocherie în fața a 40.000 de spectatori!”

Cum era și normal, presa internațională nu le-a cruțat pe cele două echipe. Ziarul local din Gijón, El Comercio, a fost cel mai vehement. Articolul despre meci a apărut, a doua zi, la pagina de infracțiuni a publicației, cu titlul sugestiv: „Escrocherie în fața a 40.000 de spectatori”.

FIFA a luat totuși o măsură important[ după „Rușinea de la Gijón”. Din acel moment, meciurile din ultima etapă a grupelor s-au disputat la aceeași oră, în aceeași zi, tocmai pentru a evita astfel de înțelegeri. Cât despre jucătorii celor două echipe, care inițial au negat orice aranjament, unul dintre ei, fundașul german Hans-Peter Briegel, s-a confesat peste ani. „Da, îmi cer scuze pentru acel meci”, a declarat el în 2007, într-un ziar din Emiratele Arabe Unite.

● Germania avea să joace finala Mondialului din 1982, pierdută cu 1-3 în fața Italiei lui Paolo Rossi.

● Austria a fost eliminată în faza a doua a grupelor, terminând pe locul doi o serie cu Franța și Irlanda de Nord.

Recomandări

Cine este de vină pentru sezonul slab făcut de Rapid?

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Observator
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cine era, de fapt, Alex, motociclistul de 17 ani ucis după ce a fost lovit în plin de o șoferiță. Mărturii din colegiul unde învăța: „Era unicul copil la părinți. E un șoc pentru noi”
Fanatik.ro
Cine era, de fapt, Alex, motociclistul de 17 ani ucis după ce a fost lovit în plin de o șoferiță. Mărturii din colegiul unde învăța: „Era unicul copil la părinți. E un șoc pentru noi”
15:49

Farul Constanța – FCSB LIVE TEXT (20:30). Ultimul meci al lui Mirel Rădoi pe banca oaspeţilor
15:42

Primul lucru pe care Gică Hagi l-a cerut jucătorilor, după preluarea naţionalei: “Atunci vom vorbi de performanţe”
15:25

Reacţia imediată a lui Gică Popescu după ce Gică Hagi a devenit selecţionerul României
15:07

“Top, top, top, foarte sus”. Pe cine a lăudat Gică Hagi, după ce a fost numit selecţioner
14:34

“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
13:50

Răzvan Burleanu a anunţat care este principalul obiectiv al lui Gică Hagi la naţionala României
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 5 Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: “L-am cam întors” 6 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege”
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”