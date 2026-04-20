“Escrocherie în fața a 40.000 de fani!” Meciul de Cupă Mondială care a apărut la rubrica infracțiuni a presei spaniole

Au existat multe meciuri controversate de-a lungul istoriei de aproape un secol a Cupei Mondiale. Dar pe 25 iunie 1982, la ediția din Spania, a avut loc cel mai rușinos dintre ele. Un duel rămas, de altfel, peste ani cu eticheta de „Rușinea de la Gijón”.

Contextul: Algeria a încurcat planurile în grupa a 2-a

Grupa a 2-a a Mondialului spaniol ar fi trebuit să fie o ecuație ușoară. Germania și Austria erau mari favorite, în timp ce Algeria și Chile ar fi urmat să se bată pentru locul al treilea, unul simbolic, pentru că nu ducea în faza următoare a turneului. Doar că victoria algerienilor în primul meci, un 2-1 neprevăzut cu Germania, a dinamitat grupa. Chiar dacă a cedat în următorul joc, 0-2 cu Austria, Algeria a rămas în picioare înaintea ultimei etape.

Problema a fost că, în 1982, meciurile din ultima rundă nu se jucau la aceeași oră. Nord-africanii au învins Chile, 3-2, pe 24 iunie 1982, la Oviedo, cu o zi înainte ca Germania și Austria să se dueleze pe El Molinón, din Gijón. Odată încheiat meciul Algeriei, cele două echipe europene aveau calculele deja făcute: o victorie a Germaniei la un gol sau două diferență le-ar fi trimis în faza următoare pe amândouă.

Arbitrul: „În minutul 20, am avut un presentiment prost!”

Cu 41.000 de spectatori în tribune, meciul de la Gijón a pornit tare. Germania a atacat în valuri, iar suspiciunile dinaintea jocului aproape că dispăruseră. În minutul 10, nemții au deschis scorul, prin Horst Hrubesch. 1-0, scor la care ambele echipe treceau în runda a doua a Mondialului.

Ce a urmat? 80 de minute în care s-a pasat la alibi, fără ca cele două echipe să se deranjeze una pe alta. Un veritabil „pact de neagresiune”, cu 22 de fotbaliști care s-au plimbat pe gazon. „În minutul 20, am început să am un presentiment prost. Mă gândeam: ‘Nu prea fac tackle-uri în meciul ăsta’. Apoi, un jucător a trecut de jumătatea terenului, s-a oprit și a pasat înapoi la portar. Atunci mi-am dat seama că ceva nu-i în regulă”, povestea arbitrul scoțian Bob Valentine pentru The Athletic, în 2022.