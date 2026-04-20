“Escrocherie în fața a 40.000 de fani!” Meciul de Cupă Mondială care a apărut la rubrica infracțiuni a presei spaniole

Au existat multe meciuri controversate de-a lungul istoriei de aproape un secol a Cupei Mondiale. Dar pe 25 iunie 1982, la ediția din Spania, a avut loc cel mai rușinos dintre ele. Un duel rămas, de altfel, peste ani cu eticheta de „Rușinea de la Gijón”.
Contextul: Algeria a încurcat planurile în grupa a 2-a
Grupa a 2-a a Mondialului spaniol ar fi trebuit să fie o ecuație ușoară. Germania și Austria erau mari favorite, în timp ce Algeria și Chile ar fi urmat să se bată pentru locul al treilea, unul simbolic, pentru că nu ducea în faza următoare a turneului. Doar că victoria algerienilor în primul meci, un 2-1 neprevăzut cu Germania, a dinamitat grupa. Chiar dacă a cedat în următorul joc, 0-2 cu Austria, Algeria a rămas în picioare înaintea ultimei etape.
Problema a fost că, în 1982, meciurile din ultima rundă nu se jucau la aceeași oră. Nord-africanii au învins Chile, 3-2, pe 24 iunie 1982, la Oviedo, cu o zi înainte ca Germania și Austria să se dueleze pe El Molinón, din Gijón. Odată încheiat meciul Algeriei, cele două echipe europene aveau calculele deja făcute: o victorie a Germaniei la un gol sau două diferență le-ar fi trimis în faza următoare pe amândouă.
Arbitrul: „În minutul 20, am avut un presentiment prost!”
Cu 41.000 de spectatori în tribune, meciul de la Gijón a pornit tare. Germania a atacat în valuri, iar suspiciunile dinaintea jocului aproape că dispăruseră. În minutul 10, nemții au deschis scorul, prin Horst Hrubesch. 1-0, scor la care ambele echipe treceau în runda a doua a Mondialului.
Ce a urmat? 80 de minute în care s-a pasat la alibi, fără ca cele două echipe să se deranjeze una pe alta. Un veritabil „pact de neagresiune”, cu 22 de fotbaliști care s-au plimbat pe gazon. „În minutul 20, am început să am un presentiment prost. Mă gândeam: ‘Nu prea fac tackle-uri în meciul ăsta’. Apoi, un jucător a trecut de jumătatea terenului, s-a oprit și a pasat înapoi la portar. Atunci mi-am dat seama că ceva nu-i în regulă”, povestea arbitrul scoțian Bob Valentine pentru The Athletic, în 2022.
Comentatorul austriac i-a îndemnat pe telespectatori să schimbe canalul!
Firește, și spectatorii au „mirosit” înțelegerea. Pe toată durata reprizei a doua, din tribune s-au auzit fluierături, până și din partea fanilor germani și austrieci. Și comentatorii au fost dezgustați de teatrul de pe teren. Eberhard Stanjek, comentatorul televiziunii germane, s-a oprit din narat pentru câteva minute. Robert Seeger, de la televiziunea austriacă, chiar i-a sfătuit pe telespectatori să schimbe canalul!
Meciul s-a încheiat cu 1-0, rezultat care a consfințit calificarea celor două echipe și eliminarea Algeriei. Toate cele trei selecționate au terminat cu patru puncte (pe atunci se acordau două puncte la victorie), dar africanii au avut golaverajul mai slab. La final, Federația din Algeria a acuzat un „complot scandalos” și a înaintat o plângere la FIFA. Fără ecou. Reprezentanții FIFA n-au găsit nicio probă care să incrimineze meciul și au transmis că nicio regulă nu a fost încălcată, așa că Germania și Austria și-au continuat aventura în Spania.
Presa din Spania: „Escrocherie în fața a 40.000 de spectatori!”
Cum era și normal, presa internațională nu le-a cruțat pe cele două echipe. Ziarul local din Gijón, El Comercio, a fost cel mai vehement. Articolul despre meci a apărut, a doua zi, la pagina de infracțiuni a publicației, cu titlul sugestiv: „Escrocherie în fața a 40.000 de spectatori”.
FIFA a luat totuși o măsură important[ după „Rușinea de la Gijón”. Din acel moment, meciurile din ultima etapă a grupelor s-au disputat la aceeași oră, în aceeași zi, tocmai pentru a evita astfel de înțelegeri. Cât despre jucătorii celor două echipe, care inițial au negat orice aranjament, unul dintre ei, fundașul german Hans-Peter Briegel, s-a confesat peste ani. „Da, îmi cer scuze pentru acel meci”, a declarat el în 2007, într-un ziar din Emiratele Arabe Unite.
● Germania avea să joace finala Mondialului din 1982, pierdută cu 1-3 în fața Italiei lui Paolo Rossi.
● Austria a fost eliminată în faza a doua a grupelor, terminând pe locul doi o serie cu Franța și Irlanda de Nord.
