„Este Jurgen Klopp!” Enrique Riquelme a primit răspunsul, după ce îl anunțase pe german în locul lui Mourinho

Lupta pentru șefia clubului Real Madrid devine tot mai aprinsă. Promisiunile electorale ale lui Florentino Perez și Enrique Riquelme sunt tot mai fanteziste, cu doar câteva ore înainte ca cei doi să primească voturile membrilor clubului.
Ultimul duel e legat de antrenor. Dacă Perez este hotărât să meargă pe varianta Mourinho, Riquelme spune că are nevoie de un om care să aducă înapoi „performanță, unitate și apreciere pentru muncă”. Riquelme a aruncat apoi bomba: „Acela este Jurgen Klopp!”.
Răspunsul dat de Klopp
Riquelme a promis că va demara negocierile cu Klopp dacă va fi ales. De discuții se va ocupa directorul sportiv pe care vrea să-l aducă alături de el, legenda clubului, Raul Gonzalez. Klopp nu a mai antrenat vreo echipă după despărțirea de Liverpool în 2024. Germanul este Head of Global Soccer la Red Bull.
Și nu are de gând să revină pe bancă! În ciuda faptului că echipa lui Riquelme i-a transmis că este deschis la discuții, agentul și consilierul lui Jurgen Klopp a spus răspicat „nu” ofertei.
„Este enervant! Jurgen Klopp este fericit cu rolul la Red Bull și nu are nicio ambiție să lucreze ca antrenor la un club!” a spus Marc Kosicke pentru Sky Sports Germania.
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