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FIFA a prezentat mingea cu care se va juca finala Cupei Mondiale

Daniel Işvanca Publicat: 6 iulie 2026, 18:14

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FIFA a prezentat mingea cu care se va juca finala Cupei Mondiale

Mingea Trionda / FIFA

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Campionatul Mondial va ajunge curând în faza sferturilor de finală, iar FIFA a găsit momentul oportun pentru a prezenta mingea cu care se va juca în ultimul act al competiției.

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Sponsorul Adidas a publicat imagini cu noua ”Trionda”, balonul cu care se va atât ultimul act al competiției, cât și semifinalele, respectiv finala pentru bronz.

Noua ”Trionda”, prezentată de Adidas

Noul balon ”Trionda” a fost prezentat oficial de către Adidas, însă puțini sunt cei care vor avea ocazia să o testeze într-un meci la acest Campionat Mondial.

Sponsorul tehnic al acestei competiții a precizat că mingea specială va fi folosită la partidele din faza semifinalelor, la finala pentru locul al treilea, dar și în marea finală.

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