FIFA a prezentat mingea cu care se va juca finala Cupei Mondiale

Campionatul Mondial va ajunge curând în faza sferturilor de finală, iar FIFA a găsit momentul oportun pentru a prezenta mingea cu care se va juca în ultimul act al competiției.
Sponsorul Adidas a publicat imagini cu noua ”Trionda”, balonul cu care se va atât ultimul act al competiției, cât și semifinalele, respectiv finala pentru bronz.
Noua ”Trionda”, prezentată de Adidas
Noul balon ”Trionda” a fost prezentat oficial de către Adidas, însă puțini sunt cei care vor avea ocazia să o testeze într-un meci la acest Campionat Mondial.
Sponsorul tehnic al acestei competiții a precizat că mingea specială va fi folosită la partidele din faza semifinalelor, la finala pentru locul al treilea, dar și în marea finală.
Adidas has unveiled the official match ball for the FIFA World Cup semifinals and Final 😲 (via @adidas) pic.twitter.com/LOhs35b11w
— ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2026
The adidas Trionda match ball that will be used for the World Cup final on July 19 has been unveiled ✨ pic.twitter.com/KArz5rQhOH
— B/R Football (@brfootball) July 6, 2026
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