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E gata! Jucătorul dorit de FCSB a semnat

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 19:13

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E gata! Jucătorul dorit de FCSB a semnat

Transferul dorit de FCSB a fost ratat. Foto: Profimedia

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Unul dintre jucătorii aflaţi pe lista celor de la FCSB tocmai a semnat şi a început pregătirea cu noua sa echipă, asta după ce Mihai Stoica a recunoscut public interesul pentru transfer.

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Eşecul suferit de trupa bucureşteană cu Union SG, 0-4, i-a făcut pe suporteri să fie din ce în ce mai critici, mai ales că gruparea patronată de Gigi Becali a bifat, până acum, un singur transfer oficial, Ronny Labonne.

FCSB a mai ratat un transfer

FCSB continuă să fie una din echipele din Liga 1 care nu a fost extrem de activă pe piaţa transferurilor, iar acum unul dintre jucătorii care se aflau pe lista echipei bucureştene a semnat contractul cu noua sa formaţie.

Justin de Haas, fundaş central olandez în vârstă de 26 de ani, a ajuns la Valencia, iar batavul a început deja antrenamentele, imediat după ce a parafat înţelegerea cu echipa din La Liga. Acesta a fost dorit şi de Mihai Stoica, la FCSB, însă acesta a recunoscut că este un jucător pe care cu greu îl poate lua.

„Am avut discuții cu agentul fundașului central olandez de la Famalicao. Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua”, spunea Mihai Stoica în luna aprilie.

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Anderson Ceara e aproape de FCSB, dar în cele din urmă mutarea a picat

FCSB a bătut palma cu Anderson Ceara, de la Csikszereda, mijlocaşul ofensiv de 27 de ani, iar acesta a venit în România, după vacanţă, pregătit să semneze cu gruparea bucureşteană. Lucrurile au luat însă o întorsătură la 180 de grade şi transferul a picat.

Se pare că sud-americanul are anumite probleme de natură medicală şi asta i-a făcut pe cei de la FCSB să renunţe la aducerea sa, în ciuda faptului că toate detaliile erau puse la punct.

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