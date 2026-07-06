Gigi Becali a anunţat că a rezolvat transferul lui Eddy Gnahore la FCSB! Lovitură dată de roş-albaştri

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a anunţat că roş-albaştrii au rezolvat transferul lui Eddy Gnahore (32 de ani).

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Becali a subliniat că transferul trebuia deja făcut, dar totul a fost amânat după ce tatăl fotbalistului a decedat. Gnahore urmează să semneze în curând contractul şi să fie prezentat oficial.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Eddy Gnahore la FCSB!

Becali a precizat că FCSB s-a înţeles deja cu Gnahore.

“Bine, mă, o să-l luăm pe Gnahore şi gata. Ce mai vrei şi gata? Mă tot ocoleşti. Gnahore, i-am spus lui MM eu acum două săptămâni: ‘Ia mai încearcă o dată, poate n-o fi semnat’.

MM m-a sunat acum 3 zile, a rezolvat. Trebuia să vină, a avut băiatul ghinion, a murit tatăl lui. Şi atunci a amânat venirea.