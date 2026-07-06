Jude Bellingham, performanță fantastică la Cupa Mondială! Doar marele Diego Maradona a reușit asta

Mexic – Anglia a fost unul dintre cele mai impresionante meciuri de la acest Campionat Mondial, iar Jude Bellingham a reușit o performanță incredibilă pentru selecționata lui Thomas Tuchel.

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Fotbalistul celor de la Real Madrid a punctat de două ori pe Azteca și l-a egalat pe legendarul Diego Maradona pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial.

Jude Bellingham, la fel ca Maradona la Mondialul din 1986

Jude Bellingham a fost erou pentru naționala Angliei în duelul contra Mexicului, iar cifrele mijlocașului legitimat la Real Madrid au ajuns direct în istorie.

Internaționalul englez a devenit abia al doilea fotbalist din istoria competiției, după Diego Maradona, care marchează de două ori, expediază trei șuturi pe spațiul porții și câștigă minim 10 dueluri într-un meci. Legendarul argentinian a reușit asta într-o semifinală cu Belgia, în 1986.

1986 – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham scored twice, had three shots on target, made eight dribbles and won 10 duels last night.

He was the first player to produce all of those numbers in a FIFA World Cup knockout match since 🇦🇷 Diego Maradona in the 1986 semi-final vs Belgium.

Footsteps. pic.twitter.com/kExN9OftJv

— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026