Donald Trump, reacţie de ultimă oră după scandalul provocat înainte de SUA – Belgia

Cupa Mondială este din ce în ce mai aproape de final, iar fiecare meci reprezintă o confruntare jucată cu toate cuţitele pe masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că i-a cerut preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, să reanalizeze faza în care atacantul american Folarin Balogun a primit un cartonaş roşu, afirmând că nu consideră corectă decizia “îngrozitoare” a arbitrului de a sancţiona faultul respectiv, informează Reuters.

Reacţie de ultimă a lui Donald Trump înainte de meciul dintre SUA şi Belgia

“Tot ce am făcut a fost să cer o reanalizare, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.

Această măsură fără precedent a adus procedura disciplinară a FIFA în centrul atenţiei mondiale şi a provocat o reacţie furioasă din partea Belgiei, care va înfrunta SUA în noaptea de luni spre marţi, într-un meci pentru un loc în sferturile de finală.

Trump a declarat că incidentul în urma căruia Balogun a primit cartonaşul roşu a fost, pur şi simplu, o ciocnire între doi sportivi şi a pus la îndoială imparţialitatea arbitrului care a dictat faultul.