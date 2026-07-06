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Donald Trump, reacţie de ultimă oră după scandalul provocat înainte de SUA – Belgia

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 18:05

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Donald Trump, reacţie de ultimă oră după scandalul provocat înainte de SUA – Belgia

Donald Trump a vorbit despre scandalul provocat înainte de SUA - Belgia. Foto: Getty Images

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Cupa Mondială este din ce în ce mai aproape de final, iar fiecare meci reprezintă o confruntare jucată cu toate cuţitele pe masă.

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Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că i-a cerut preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, să reanalizeze faza în care atacantul american Folarin Balogun a primit un cartonaş roşu, afirmând că nu consideră corectă decizia “îngrozitoare” a arbitrului de a sancţiona faultul respectiv, informează Reuters.

Reacţie de ultimă a lui Donald Trump înainte de meciul dintre SUA şi Belgia

“Tot ce am făcut a fost să cer o reanalizare, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.

Această măsură fără precedent a adus procedura disciplinară a FIFA în centrul atenţiei mondiale şi a provocat o reacţie furioasă din partea Belgiei, care va înfrunta SUA în noaptea de luni spre marţi, într-un meci pentru un loc în sferturile de finală.

Trump a declarat că incidentul în urma căruia Balogun a primit cartonaşul roşu a fost, pur şi simplu, o ciocnire între doi sportivi şi a pus la îndoială imparţialitatea arbitrului care a dictat faultul.

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Donald Trump spune că nu a influenţat decizia luată de FIFA

“Am văzut faza”, a spus Trump. “Acela n-a fost fault. N-a fost nici măcar o abatere. Au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă şi, pur şi simplu, s-au ciocnit”, a explicat Trump.

Trump a spus că FIFA a luat o “decizie cu adevărat genială” de a anula cartonaşul roşu. “Cred că decizia arbitrului a fost îngrozitoare”, a afirmat el. Trump a spus că tot ce a făcut a fost să ceară o analiză. “Nu le-am spus ce să facă. Nu le pot spune ce să facă”, a afirmat el.

Preşedintele americanilor a spus că este important ca echipa SUA să îi aibă pe teren pe cei mai buni jucători ai săi, notează agerpres.

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