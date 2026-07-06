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Ionuţ Şerban, gata de revenirea pe teren, după o luptă grea cu o boală teribilă! Echipa cu care s-a înţeles

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 17:40

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Ionuţ Şerban, gata de revenirea pe teren, după o luptă grea cu o boală teribilă! Echipa cu care s-a înţeles

Ionuţ Şerban, în perioada în care juca la Dinamo / Sport Pictures

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Ionuţ Şerban este gata să revină pe teren! Fostul jucător al lui Dinamo s-a luptat în ultimii ani cu o boală teribilă. El a fost supus unui transplant cu celule stem şi speră să învingă pentru totdeauna boala.

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Fostul jucător al lui Dinamo s-a înţeles cu Prahova Nedelea, echipă din liga a 4-a.

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În principiu, ne-am înțeles, este o echipă aproape de locul unde locuiesc eu, undeva la 15 kilometri de Ploiești. Liga a 4-a, să vedem ce va urma, ce obiective ne vom propune. Eu sunt bine, în recuperare, aproape de normal, să spunem. (n.r: râde) Poți zice că mă mâncau tălpile să revin în circuit, la fotbal. O iau treptat și Doamne ajută să fie bine!

N-am mai jucat de mai bine de doi ani, de la Vălenii de Munte, însă, din câte știu eu, fotbalul nu se uită”, a declarat Ionuţ Şerban pentru gsp.ro.

Ionuţ Şerban a primit aprobarea medicului să se întoarcă pe teren, dar trebuie să ţină cont de anumite restricţii.

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N-am voie în aglomerație, în astfel de zone, unde pot contacta viruși, bacterii, infecții. Până mi se reface imunitatea, trebuie să fiu cu mare băgare de seamă.

Trebuie să mă feresc de oameni răciți, gripați, de orice sursă de viruși. O să vedem cum va fi din nou în colectivitate, ori o să stau cu masca, ori să stau mai retras atunci când e vestiarul plin. Mă voi adapta”, a precizat el, pentru sursa citată.

După plecarea de la Dinamo, acolo unde a avut cel mai ciudat contract posibil, Ionuţ Şerban a mai evoluat la Turnu Măgurele, Blejoi și Vălenii de Munte.

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Ionuţ Şerban, clauză de 1 milion de euro la Dinamo

În perioada în care a evoluat la Dinamo, între 2013 şi 2021, Ionuţ Şerban a avut stipulată o clauză potrivit căreia „câinii” trebuiau să îi plătească 1 milion de euro lui Vasile Şiman dacă se despărţeau de jucător din orice motiv.

În cazul rezilierii contractului sau în cazul în care Dinamo l-ar fi transferat altundeva, „roş-albii” trebuiau să îi achite fostului patron al Sportului Studenţesc 1 milion de euro.

Clauza a încetat în momentul în care clubul a intrat în insolvenţă, aşa că Dinamo s-a despărţit de Ionuţ Şerban. Vasile Şiman s-a judecat ulterior cu Dinamo pentru plata clauzei, dar “câinii” au avut câştig de cauză în instanţă.

Fostul jucător al „câinilor” nu mai are nicio cotă în acest moment pe site-ul de specialitate transfermarkt.com. În iunie 2014 el valora 650.000 de euro.

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