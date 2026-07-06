Ionuţ Şerban, gata de revenirea pe teren, după o luptă grea cu o boală teribilă! Echipa cu care s-a înţeles

Ionuţ Şerban este gata să revină pe teren! Fostul jucător al lui Dinamo s-a luptat în ultimii ani cu o boală teribilă. El a fost supus unui transplant cu celule stem şi speră să învingă pentru totdeauna boala.

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Fostul jucător al lui Dinamo s-a înţeles cu Prahova Nedelea, echipă din liga a 4-a.

Ionuţ Şerban şi-a găsit echipă! Semnează cu Prahova Nedelea: “Ne-am înţeles”

„În principiu, ne-am înțeles, este o echipă aproape de locul unde locuiesc eu, undeva la 15 kilometri de Ploiești. Liga a 4-a, să vedem ce va urma, ce obiective ne vom propune. Eu sunt bine, în recuperare, aproape de normal, să spunem. (n.r: râde) Poți zice că mă mâncau tălpile să revin în circuit, la fotbal. O iau treptat și Doamne ajută să fie bine!

N-am mai jucat de mai bine de doi ani, de la Vălenii de Munte, însă, din câte știu eu, fotbalul nu se uită”, a declarat Ionuţ Şerban pentru gsp.ro.

Ionuţ Şerban a primit aprobarea medicului să se întoarcă pe teren, dar trebuie să ţină cont de anumite restricţii.