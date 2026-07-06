Cel mai dur atac la Donald Trump şi Gianni Infantino după scandalul momentului: “Doi interlopi şi escroci”

Scriitorul şi gazetarul Cristian Tudor Popescu (69 de ani) i-a criticat dur pe preşedintele SUA, Donald Trump (80 de ani) şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), în urma cazului Folarin Balogun (25 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul american a fost iniţial suspendat pentru meciul cu Belgia, după ce a primit cartonaş roşu în partida cu Bosnia-Herţegovina. Balogun a fost ulterior iertat de suspendare. Decizia FIFA a atras numeroase critici, inclusiv din partea UEFA.

CTP, atac extrem de dur la Donald Trump şi Gianni Infantino: “Doi interlopi şi escroci”

CTP i-a numit “interlopi” şi “escroci” pe Donald Trump şi Gianni Infantino, acesta fiind cel mai dur atac la cei doi după ce Balogun a primit drept de joc la meciul SUA – Belgia, care se dispută în noaptea de luni spre marţi, de la ora 03:00 şi poate fi urmărit pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

“S-au mai făcut anulări de cartonașe galbene și FIFA chiar are o posibilitate în regulament prin care poate să facă așa ceva, s-a făcut și în cazul lui Cristiano Ronaldo, dacă îmi aduc bine aminte.

(n.r: Dar nu la intervenția unui președinte) Exact. Acolo a fost la intervenția Federației Portugheze, nu a președintelui Portugaliei. Ce face Donald J. Trump este să mânjească, ca un mistreț, tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă.