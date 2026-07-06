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Cel mai dur atac la Donald Trump şi Gianni Infantino după scandalul momentului: “Doi interlopi şi escroci”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 16:19

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Cel mai dur atac la Donald Trump şi Gianni Infantino după scandalul momentului: Doi interlopi şi escroci

Donald Trump şi Gianni Infantino, în Biroul Oval / Profimedia Images

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Scriitorul şi gazetarul Cristian Tudor Popescu (69 de ani) i-a criticat dur pe preşedintele SUA, Donald Trump (80 de ani) şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), în urma cazului Folarin Balogun (25 de ani).

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Atacantul american a fost iniţial suspendat pentru meciul cu Belgia, după ce a primit cartonaş roşu în partida cu Bosnia-Herţegovina. Balogun a fost ulterior iertat de suspendare. Decizia FIFA a atras numeroase critici, inclusiv din partea UEFA.

CTP, atac extrem de dur la Donald Trump şi Gianni Infantino: “Doi interlopi şi escroci”

CTP i-a numit “interlopi” şi “escroci” pe Donald Trump şi Gianni Infantino, acesta fiind cel mai dur atac la cei doi după ce Balogun a primit drept de joc la meciul SUA – Belgia, care se dispută în noaptea de luni spre marţi, de la ora 03:00 şi poate fi urmărit pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

“S-au mai făcut anulări de cartonașe galbene și FIFA chiar are o posibilitate în regulament prin care poate să facă așa ceva, s-a făcut și în cazul lui Cristiano Ronaldo, dacă îmi aduc bine aminte.

(n.r: Dar nu la intervenția unui președinte) Exact. Acolo a fost la intervenția Federației Portugheze, nu a președintelui Portugaliei. Ce face Donald J. Trump este să mânjească, ca un mistreț, tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă.

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Gestul lui Trump este echivalent cu batjocorirea Premiului Nobel…

Între acești doi interlopi, între Trump și Infantino, poate să existe prietenie? Termenul potrivit vi-l spun eu: cârdășie! Este o cârdășie între acești doi interlopi, niște escroci care încearcă să tragă foloase în toate felurile și să facă bani. Cât mai mulți”, a declarat Cristian Tudor Popescu, citat de gsp.ro.

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