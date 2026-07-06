Mesajul special al lui Thierry Henry pentru Neymar după retragerea de la naţionala Braziliei: “Atât de simplu”

Neymar şi-a anunţat retragerea din naţionala Braziliei după ce formaţia sud-americană a fost eliminată în optimile Cupei Mondiale de Norvegia, 1-2, după o dublă semnată de Erling Haaland.

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Atacantul celor de la Santos, care a înscris singurul gol al Selecao, a fost foarte emoţionat după meci, fiind surprins în lacrimi.

Thierry Henry a avut un mesaj special pentru Neymar după Brazilia – Norvegia 1-2

Thierry Henry, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie, a avut numai cuvinte de laudă pentru Neymar. Francezul a spus că stilul sud-americanului de a juca fotbal a fost unul ce i-a făcut pe puştani să se îndrăgostească de acest sport.

“Mulțumesc, Neymar, mulțumesc. Este genul de jucător pentru care aș plăti să-l văd jucând. Atât de simplu. Acest tip putea juca oriunde, oricând, în orice stil. Îi făcea pe oameni să iubească fotbalul prin felul în care juca. Golurile lui, zâmbetul lui, modul în care aborda jocul, cu tehnica și driblingurile sale.

Orice tânăr își dorea să fie Neymar. Acest tip a schimbat jocul prin felul în care îl juca. Așa că nu vreau să vorbesc despre Cupa Mondială sau despre cum și-a încheiat parcursul, ci despre ceea ce a oferit fotbalului.