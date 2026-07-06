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Mesajul special al lui Thierry Henry pentru Neymar după retragerea de la naţionala Braziliei: “Atât de simplu”

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 17:32

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Mesajul special al lui Thierry Henry pentru Neymar după retragerea de la naţionala Braziliei: Atât de simplu

Henry, mesaj special pentru Neymar. Foto: Getty Images

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Neymar şi-a anunţat retragerea din naţionala Braziliei după ce formaţia sud-americană a fost eliminată în optimile Cupei Mondiale de Norvegia, 1-2, după o dublă semnată de Erling Haaland.

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Atacantul celor de la Santos, care a înscris singurul gol al Selecao, a fost foarte emoţionat după meci, fiind surprins în lacrimi.

Thierry Henry a avut un mesaj special pentru Neymar după Brazilia – Norvegia 1-2

Thierry Henry, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie, a avut numai cuvinte de laudă pentru Neymar. Francezul a spus că stilul sud-americanului de a juca fotbal a fost unul ce i-a făcut pe puştani să se îndrăgostească de acest sport.

“Mulțumesc, Neymar, mulțumesc. Este genul de jucător pentru care aș plăti să-l văd jucând. Atât de simplu. Acest tip putea juca oriunde, oricând, în orice stil. Îi făcea pe oameni să iubească fotbalul prin felul în care juca. Golurile lui, zâmbetul lui, modul în care aborda jocul, cu tehnica și driblingurile sale.

Orice tânăr își dorea să fie Neymar. Acest tip a schimbat jocul prin felul în care îl juca. Așa că nu vreau să vorbesc despre Cupa Mondială sau despre cum și-a încheiat parcursul, ci despre ceea ce a oferit fotbalului.

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Neymar a fost și va rămâne întotdeauna un jucător remarcabil. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut, m-am bucurat de tot ce ai oferit”, a fost mesajul lui Thierry Henry după ce Neymar a anunţat că se retrage de la echipa naţională.

Neymar, cifre senzaţionale pentru naţionala Braziliei

După ce a debutat în urmă cu 15 ani pentru Brazilia, chiar pe stadionul Metlife, din New York, pe care s-a jucat şi duelul cu Norvegia, Neymar îşi încheie cariera la naţională cu 130 de selecţii şi 80 de goluri marcate.

El este cel mai bun marcator din istoria echipei Selecao, depăşindu-l pe marele Pele, iar la numărul de prezenţe este doar în spatele lui Cafu, cel care a bifat 143 de meciuri la echipa naţională a Braziliei.

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