Fostul adversar al lui Hagi şi Popescu de la World Cup 1994, mesaj pentru tricolori înaintea barajului! - Antena Sport

Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C. Evenimentul a fost în direct în AntenaPLAY.

La finalul ceremoniei, acesta a acordat un scurt interviu pentru FRF.ro, în care a vorbit despre şansele României la calificare, despre amintirile sale din 1994 şi despre atmosfera pe care o aşteaptă la vară în America de Nord.

Alexi Lalas, fostul adversar al lui Hagi şi Popescu de la World Cup 1994: “Sper să fiţi vara viitoare aici”

Alexi Lalas consideră că România are potenţialul de a ajunge la turneul final, însă avertizează că drumul nu este unul uşor: „România este o echipă care cred că se poate califica la Campionatul Mondial. Nu va fi uşor, am văzut ce adversari aveţi în play-off. Turcia este şi ea o echipă puternică, dar ar fi extraordinar să fiţi şi voi prezenţi aici, la vară. Nu vreau să comentez grupa, cred că zeul fotbalului mereu pregăteşte surprize”.

Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează:

Australia – România (13 iunie, 07:00, Vancouver)

România – Paraguay (19 iunie, 07:00, San Francisco)

România – SUA (26 iunie, 05:00, Los Angeles)

Alexi Lalas îl ştie pe Ianis Hagi

Fostul fundaş al SUA a rememorat duelul cu România de la Cupa Mondială din 1994, decis de golul lui Dan Petrescu: „Îmi amintesc meciul jucat atunci, chiar în zona în care am putea să ne reîntâlnim şi acum, în Los Angeles. A fost un meci cu o atmosferă extraordinară. Aţi câştigat atunci cu 1-0, însă a fost o partidă jucată într-o atmosferă senzaţională şi a fost extraordinar să mă aflu atunci pe teren. Bine că acum nu îl mai aveţi pe Hagi”. De fapt, avem şi acum un Hagi. „Corect, aşa este, fiul lui Gheorghe Hagi”.