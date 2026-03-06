Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei - Antena Sport

Închide meniul
Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei

Campionatul Mondial 2026 | Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei

Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 14:46

Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei

Marius Corbu, în tricoul României U21 - Profimedia Images

Marius Corbu este una dintre marile surprize propuse de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru barajul României cu Turcia, de pe 26 martie.

Ajuns la 23 de ani, Corbu şi-a făcut junioratul la Csikszereda, de unde a plecat direct în Ungaria, la Academia Puskas. Mijlocaşul cotat acum la 1.3 milioane de euro a fost vândut ulterior de maghiari la Apoel Nicosia.

Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România

La începutul acestui an, Ferencvaros a plătit 1.5 milioane de euro pentru a-l readuce în Ungaria. De atunci, a adunat 4 partide, trei în campionat şi una în Cupa Ungariei.

Jucătorul născut la Comăneşti are dublă cetăţenie, română şi maghiară. În toamna lui 2022, atunci când era convocat pentru România U21, Corbu susţinea în presa maghiară că regretă că nu a ajuns la naţionala Ungariei, condusă şi atunci de Marco Rossi.

“M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi personal, ci staff-ul naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încearca totul pentru a face posibil acest lucru.

Din păcate, nu s-a putut. Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alte. Dacă nu profit de aceste şanse, atunci s-ar putea să-mi fie rău”, a declarat Marius Corbu, conform m4sport.hu.

Între timp, el a adunat 2 meciuri la naţionala U20 a României şi alte 21 de selecţii pentru cea U21, pentru care a marcat şi un gol.

"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
