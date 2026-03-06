Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu! Regreta că nu a ajuns la naţionala Ungariei - Antena Sport

Marius Corbu este una dintre marile surprize propuse de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru barajul României cu Turcia, de pe 26 martie.

Ajuns la 23 de ani, Corbu şi-a făcut junioratul la Csikszereda, de unde a plecat direct în Ungaria, la Academia Puskas. Mijlocaşul cotat acum la 1.3 milioane de euro a fost vândut ulterior de maghiari la Apoel Nicosia.

Cine este Marius Corbu, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România

La începutul acestui an, Ferencvaros a plătit 1.5 milioane de euro pentru a-l readuce în Ungaria. De atunci, a adunat 4 partide, trei în campionat şi una în Cupa Ungariei.

Jucătorul născut la Comăneşti are dublă cetăţenie, română şi maghiară. În toamna lui 2022, atunci când era convocat pentru România U21, Corbu susţinea în presa maghiară că regretă că nu a ajuns la naţionala Ungariei, condusă şi atunci de Marco Rossi.

“M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi personal, ci staff-ul naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încearca totul pentru a face posibil acest lucru.