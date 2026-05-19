Neymar (34 de ani) a început să plângă după ce a aflat că selecţionerul Carlo Ancelotti (66 de ani) l-a convocat la naţionala Braziliei pentru Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în România în Universul Antena.
După ce Ancelotti a anunţat lotul Braziliei pentru Mondial, Raphinha (29 de ani) l-a sunat pe Neymar.
Neymar, în lacrimi după ce a aflat că va merge la Mondial! Ce i-a spus lui Raphinha, care l-a sunat imediat după ce Ancelotti a anunţat lotul
Neymar i-a răspuns starului Barcei cu lacrimi în ochi. “La naiba, da! Sunt cu tine! Rafa, îţi mulţumesc, frate. Îţi mulţumesc mult! Ştii cât de mult ţin la tine. Îţi mulţumesc pentru tot! Îţi mulţumesc atât de mult, frate, cu adevărat.
Totul o să fie ok, o să câştigăm chestia asta (n.r: Mondialul)”, i-a spus Neymar lui Raphinha, cu lacrimi în ochi.
Starul Barcelonei e şi el în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial. Brazilia e în grupă cu Maroc, Haiti şi Scoţia la FIFA World Cup.
Neymar a făcut tot posibilul să prindă lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial, iar visul i s-a îndeplinit. Evoluţiile din ultima vreme din tricoul lui Santos l-au convins pe Ancelotti.
🥺🇧🇷 Raphinha videocalled Neymar Jr who was in tears after being called up for the World Cup.
“We’re together, Rapha… we are gonna 𝐖𝐈𝐍 this!” 🏆
🎥 Neymar Jr channel on YouTube
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
Lotul Braziliei pentru Cupa Mondială
- Portari: Alisson, Ederson, Weverton;
- Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;
- Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;
- Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
