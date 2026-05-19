Neymar, în lacrimi, în timp ce vorbea la telefon cu Raphinha / captura video X

Neymar (34 de ani) a început să plângă după ce a aflat că selecţionerul Carlo Ancelotti (66 de ani) l-a convocat la naţionala Braziliei pentru Campionatul Mondial, care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Ancelotti a anunţat lotul Braziliei pentru Mondial, Raphinha (29 de ani) l-a sunat pe Neymar.

Neymar, în lacrimi după ce a aflat că va merge la Mondial! Ce i-a spus lui Raphinha, care l-a sunat imediat după ce Ancelotti a anunţat lotul

Neymar i-a răspuns starului Barcei cu lacrimi în ochi. “La naiba, da! Sunt cu tine! Rafa, îţi mulţumesc, frate. Îţi mulţumesc mult! Ştii cât de mult ţin la tine. Îţi mulţumesc pentru tot! Îţi mulţumesc atât de mult, frate, cu adevărat.

Totul o să fie ok, o să câştigăm chestia asta (n.r: Mondialul)”, i-a spus Neymar lui Raphinha, cu lacrimi în ochi.

Starul Barcelonei e şi el în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial. Brazilia e în grupă cu Maroc, Haiti şi Scoţia la FIFA World Cup.