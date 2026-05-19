Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Anunț devastator făcut de dublul-campion de la All England Club

Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 18:57

Carlos Alcaraz / Profimedia

Carlos Alcaraz nu a mai jucat un meci de tenis din data de 14 aprilie, de la turneul din Barcelona, iar ibericul a ratat de atunci turnee importante.

După ce și-a anunțat absența de la Rolland Garos, fostul lider mondial a confirmat că nu va lua parte nici la turneul de la Wimbledon, acolo unde s-a impus în 2023 și 2024.

Carlos Alcaraz ratează Wimbledon

Carlos Alcaraz se recuperează în continuare, dar ratează din ce în ce mai multe turnee majore. După ce nu s-a recuperat la timp pentru Roland Garros, fostul lider mondial va rata acum și participarea la Wimbledon.

Anunțul a fost făcut de iberic pe rețelele sociale, iar fanii au fost devastați la aflarea veștii că acesta nu va putea evolua la turneul pe care l-a câștigat în 2023 și 2024.

„Recuperarea mea decurge bine și mă simt mult mai bine, dar, din păcate, încă nu sunt pregătit să concurez, motiv pentru care trebuie să mă retrag de la turneul pe iarbă de la Queen’s și de la Wimbledon. Acestea sunt două turnee cu adevărat speciale pentru mine și îmi vor lipsi enorm. Continui să lucrez pentru a reveni cât mai curând!”, a scris Carlos Alcaraz pe X.

