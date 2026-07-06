Premieră la Wimbledon! S-a calificat pentru prima oară în faza sferturilor

Premieră în cursul zilei de luni la Wimbledon, acolo unde ucraineanca Marta Kostyuk a reușit performanța de a se califica pentru prima oară în carieră la Grand Slam-ul britanic.

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Sportiva în vârstă de 24 de ani nu a avut niciun fel de emoție în duelul cu americanca Ashlyn Krueger (22 ani, locul 102 mondial), pe care a învins-o în două seturi.

Marta Kostyuk, în premieră în sferturi la Wimbledon

Marta Kostyuk (24 ani, locul 13 mondial) a reușit să stabilească cea mai bună performanță a sa la Wimbledon, acolo unde s-a calificat luni în faza sferturilor de finală.

Sportiva din Ucraina a învins-o în două seturi pe Ashlyn Krueger (22 ani, locul 102 mondial), scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 24 de minute.

Pentru un loc în careul de ași al competiției, Kostyuk va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Jasmine Paolini (30 ani, locul 17 mondial) și Alexandra Eala (21 ani, locul 32 mondial).