Premieră la Wimbledon! S-a calificat pentru prima oară în faza sferturilor

Premieră în cursul zilei de luni la Wimbledon, acolo unde ucraineanca Marta Kostyuk a reușit performanța de a se califica pentru prima oară în carieră la Grand Slam-ul britanic.
Sportiva în vârstă de 24 de ani nu a avut niciun fel de emoție în duelul cu americanca Ashlyn Krueger (22 ani, locul 102 mondial), pe care a învins-o în două seturi.
Marta Kostyuk, în premieră în sferturi la Wimbledon
Marta Kostyuk (24 ani, locul 13 mondial) a reușit să stabilească cea mai bună performanță a sa la Wimbledon, acolo unde s-a calificat luni în faza sferturilor de finală.
Sportiva din Ucraina a învins-o în două seturi pe Ashlyn Krueger (22 ani, locul 102 mondial), scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 24 de minute.
Pentru un loc în careul de ași al competiției, Kostyuk va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Jasmine Paolini (30 ani, locul 17 mondial) și Alexandra Eala (21 ani, locul 32 mondial).
- Aryna Sabalenka, eliminată de la Wimbledon. O nouă surpriză de proporţii la Grand Slam-ul londonez
- Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon şi a depăşit recordul lui Roger Federer. Bornă fabuloasă atinsă de Nole
- Sorana Cîrstea, dezamăgită după eliminarea de la Wimbledon: „Meciurile acestea dor. Am avut foarte multe șanse”
- Sorana Cîrstea a cedat nervos în disputa cu Linda Noskova de la Wimbledon: „Toți sunteți inutili”
- Gabriela Ruse, calificare în optimile Wimbledon! Românca, victorie în proba de dublu