Fostul jucător de la Rapid, Funsho Bamgboye, revine în Liga 1: “Ne-am înţeles repede”

Unul dintre jucătorii care au reuşit să fie la un nivel bun în Liga 1 în ultimii ani, Funsho Bamgboye, e aproape de revenirea campionatul nostru, însă nu la Rapid, ci la o altă formaţie.

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Acesta a evoluat în ultima stagiune în Turcia, la Hatayspor, şi acum e pregătit să semneze cu cei de la Sepsi, gruparea nou-promovată în Liga 1.

Funsho Bamgboye revine în Liga 1, dar nu semnează cu Rapid

Conducătorul celor de la Sepsi, Attila Hadnagy, a vorbit despre transferul lui Funsho Bamgboye şi a dezvăluit se produce revenirea acestuia în Liga 1, asta după ce a fost în ultimul timp în Turcia, la Hatayspor.

„Ne-a fost propus printr-un impresar. N-am stat pe gânduri atunci când am auzit de el. La Rapid a fost un jucător foarte bun și ne-a plăcut. Ne-am înțeles repede, chiar dacă el a câștigat mult mai mult la fosta sa echipă (n.r. Hatayspor). El semnează deocamdată pe un an și vedem la iarnă în ce situație vom fi. Sper să ne ajutăm reciproc”, a spus Attila Hadnagy pentru Prosport.

Sepsi a bifat mai multe mutări interesante înainte de începerea Ligii 1

Cei de la Sepsi nu au pierdut timpul şi au fost activi pe piaţa transferurilor, iar nu mai puţin de 6 fotbalişti au fost recrutaţi de gruparea din Sfântu Gheorghe. David Lazar, Doru Andrei şi Bogdan Vătăjelu au semnat cu formaţia din Covasna, jucători care sunt cunoscuţi pentru microbiştii din România.