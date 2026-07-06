Fostul jucător de la Rapid, Funsho Bamgboye, revine în Liga 1: “Ne-am înţeles repede”

Unul dintre jucătorii care au reuşit să fie la un nivel bun în Liga 1 în ultimii ani, Funsho Bamgboye, e aproape de revenirea campionatul nostru, însă nu la Rapid, ci la o altă formaţie.
Acesta a evoluat în ultima stagiune în Turcia, la Hatayspor, şi acum e pregătit să semneze cu cei de la Sepsi, gruparea nou-promovată în Liga 1.
Funsho Bamgboye revine în Liga 1, dar nu semnează cu Rapid
Conducătorul celor de la Sepsi, Attila Hadnagy, a vorbit despre transferul lui Funsho Bamgboye şi a dezvăluit se produce revenirea acestuia în Liga 1, asta după ce a fost în ultimul timp în Turcia, la Hatayspor.
„Ne-a fost propus printr-un impresar. N-am stat pe gânduri atunci când am auzit de el. La Rapid a fost un jucător foarte bun și ne-a plăcut. Ne-am înțeles repede, chiar dacă el a câștigat mult mai mult la fosta sa echipă (n.r. Hatayspor). El semnează deocamdată pe un an și vedem la iarnă în ce situație vom fi. Sper să ne ajutăm reciproc”, a spus Attila Hadnagy pentru Prosport.
Sepsi a bifat mai multe mutări interesante înainte de începerea Ligii 1
Cei de la Sepsi nu au pierdut timpul şi au fost activi pe piaţa transferurilor, iar nu mai puţin de 6 fotbalişti au fost recrutaţi de gruparea din Sfântu Gheorghe. David Lazar, Doru Andrei şi Bogdan Vătăjelu au semnat cu formaţia din Covasna, jucători care sunt cunoscuţi pentru microbiştii din România.
Sepsi a apelat şi la 3 fotbalişti străini, Setigui Karamoko, venit din Franţa, de la Pau FC, Aboubakar Keita, adus de la Diosgyor, din Ungaria, şi Gustavo Cascardo, sosit din Bulgaria, de la Arda. Un eşec îl reprezintă ratarea aducerii lui Marius Ştefănescu, cel care s-a înţeles la nivel verbal cu Laszlo Dioszegi, dar în cele din urmă a preferat oferta venită din partea celor de la U Cluj.
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