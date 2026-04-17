Gianni Infantino a intervenit în scandalul biletelor de la Campionatul Mondial 2026

Criticat aspru de suporteri, preţul biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 a fost apărat vineri de Gianni Infantino. Potrivit preşedintelui FIFA, acest lucru se explică prin faptul că forul generează venituri doar pe durata competiţiei, relatează L’Equipe.

După ce a explicat tarifele considerate exorbitante de suporteri prin cererea mare, dezvăluind că au fost primite 150 de milioane de cereri de bilete, preşedintele FIFA s-a justificat de data aceasta invocând puţinele momente în care organizaţia poate genera venituri.

Scandal cu biletele de la Campionatul Mondial 2026

„Principala şi, până în prezent, singura sursă de venituri pentru FIFA este Cupa Mondială. Generăm venituri într-o lună, în celelalte 47 de luni, până la următoarea Cupă Mondială, cheltuim aceşti bani”, a explicat Infantino.

În cadrul ultimei sesiuni de vânzare a biletelor, lansată la începutul lunii aprilie, pentru a obţine un loc la finala Cupei Mondiale din 19 iulie era necesar să plăteşti câteva mii de euro.