Gianni Infantino a intervenit în scandalul biletelor de la Campionatul Mondial 2026

Criticat aspru de suporteri, preţul biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 a fost apărat vineri de Gianni Infantino. Potrivit preşedintelui FIFA, acest lucru se explică prin faptul că forul generează venituri doar pe durata competiţiei, relatează L’Equipe.
După ce a explicat tarifele considerate exorbitante de suporteri prin cererea mare, dezvăluind că au fost primite 150 de milioane de cereri de bilete, preşedintele FIFA s-a justificat de data aceasta invocând puţinele momente în care organizaţia poate genera venituri.
Scandal cu biletele de la Campionatul Mondial 2026
Campionatul Mondial 2026 se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
„Principala şi, până în prezent, singura sursă de venituri pentru FIFA este Cupa Mondială. Generăm venituri într-o lună, în celelalte 47 de luni, până la următoarea Cupă Mondială, cheltuim aceşti bani”, a explicat Infantino.
În cadrul ultimei sesiuni de vânzare a biletelor, lansată la începutul lunii aprilie, pentru a obţine un loc la finala Cupei Mondiale din 19 iulie era necesar să plăteşti câteva mii de euro.
- Shunsuke Nakamura, în staff-ul Japoniei la World Cup 2026: “Am primit cuvinte calde şi încurajatoare”
- Anunțul selecționerului Germaniei despre participarea lui Jamal Musiala la World Cup 2026
- Hugo Ekitike, mesaj emoţionant după accidentarea din cauza căreia va rata World Cup 2026: “E greu, poate chiar nedrept”
- „Urmașul” lui Ronaldinho vrea titlul mondial în 2026 cu Brazilia: „M-am pregătit de copil pentru asta”
- E gata! Anunțul făcut de Infantino despre prezența Iranului la Campionatul Mondial