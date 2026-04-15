Au luat-o razna din cauza Mondialului. Care e locul unde prețul cazării a crescut cu 858%

Primul Campionat Mondial cu 48 de echipe are loc în această vară, organizat în trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic. Iar interesul fanilor este unul uriaș, dacă este să analizăm cererea pentru cazare pe perioada turneului, conform unui raport publicat de Airbnb.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Bătaie pe cazări pentru Mondial
Airbnb a publicat un raport pe toate orașele care vor găzdui meciuri de la Campionatul Mondial (vezi aici programul meciurilor și grupele). În raport arată creșterea cererii pentru cazare în principalele cartiere din fiecare oraș.
În Statele Unite, de exemplu, cele mai mari creșteri sunt în Miami, în cartierul Flagami, de 631%, Dallas, în cartierul Oak Cliff, de 476%, și în Houston, în Northeast Houston, de 431%. Comparația este făcută cu aceeași perioadă din anul precedent.
Creșterile sunt și mai mari în Mexic. În Monterrey, de exemplu, în cartierul Jardin, creșterea este de 858%. Iar în Guadalajara, creșterea în Zona Minerva este de 580%.
Cei de la Airbnb au anunțat și că oferă un bonus de 750$ pentru noile gazde din orașele care organizează meciuri la Mondial. Iar Boston este orașul unde se preconizează că vor avea de câștigat cel mai mult: media câștigurilor pentru gazde în orașul din Massachusetts este de 5.200 de dolari.
