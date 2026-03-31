Gianni Infantino, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: “Nu există un plan B, C sau D”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dat asigurări că Iranul „va participa la Cupa Mondială din 2026 şi nu există un plan B, C sau D, acesta este planul A”.
Preşedintele FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal) a asigurat că doreşte să garanteze „cele mai bune condiţii posibile” echipei naţionale iraniene, în cadrul unui interviu acordat postului mexican N+ Univision.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Gianni Infantino: “Iranul reprezintă poporul său, atât persoanele care trăiesc în ţară, cât şi cele aflate în străinătate”
Elveţianul în vârstă de 56 de ani a recunoscut că „situaţia era foarte complicată”, referindu-se la conflictul care face ravagii în Orientul Mijlociu începând cu 28 februarie.
Infantino, preşedinte al FIFA din 2016, a ţinut să explice că „Iranul reprezintă poporul său, atât persoanele care trăiesc în ţară, cât şi cele aflate în străinătate”. El a continuat afirmând că este „o ţară a fotbalului. Vrem ca Iranul să participe. Va juca la Cupa Mondială din 2026 şi nu există un plan B, C sau D, acesta este planul A”.
Aceste ezitări cu privire la prezenţa sau absenţa Iranului la Cupa Mondială din 2026 au fost alimentate şi de Donald Trump, care a asigurat pe 11 martie că echipa din Teheran nu ar trebui să participe pentru propria „siguranţă”, precizând totodată că „echipa naţională a Iranului este binevenită”.
Iranul trebuie să înfrunte Noua Zeelandă pe 16 iunie la SoFi Stadium din California, înainte de a juca împotriva Belgiei pe 21 iunie, apoi împotriva Egiptului pe 27 iunie.
Meciul împotriva echipei lui Mohamed Salah ar trebui să aibă loc la Seattle.
- Bosnia – Italia şi Kosovo – Turcia LIVE SCORE (21:45). Finalele barajului de calificare la World Cup 2026. Programul complet
- Bătălia istorică pentru al 48-lea loc la Cupa Mondială: meciul care poate schimba o națiune și „percepția Vestului”
- Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat. Scandal de proporţii înaintea finalei pentru World Cup 2026
- Carlo Ancelotti ştie cum poate câştiga Brazilia World Cup 2026: “Avem asta”
- Un nou scandal înainte de Bosnia – Italia! Squadra Azzurra, acuzată de spionaj