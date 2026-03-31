Gianni Infantino, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: “Nu există un plan B, C sau D”

Publicat: 31 martie 2026, 14:18

Gianni Infantino, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: Nu există un plan B, C sau D

Gianni Infatino / Profimedia

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dat asigurări că Iranul „va participa la Cupa Mondială din 2026 şi nu există un plan B, C sau D, acesta este planul A”.

Preşedintele FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal) a asigurat că doreşte să garanteze „cele mai bune condiţii posibile” echipei naţionale iraniene, în cadrul unui interviu acordat postului mexican N+ Univision.

Gianni Infantino: “Iranul reprezintă poporul său, atât persoanele care trăiesc în ţară, cât şi cele aflate în străinătate”

Elveţianul în vârstă de 56 de ani a recunoscut că „situaţia era foarte complicată”, referindu-se la conflictul care face ravagii în Orientul Mijlociu începând cu 28 februarie.

Infantino, preşedinte al FIFA din 2016, a ţinut să explice că „Iranul reprezintă poporul său, atât persoanele care trăiesc în ţară, cât şi cele aflate în străinătate”. El a continuat afirmând că este „o ţară a fotbalului. Vrem ca Iranul să participe. Va juca la Cupa Mondială din 2026 şi nu există un plan B, C sau D, acesta este planul A”.

Aceste ezitări cu privire la prezenţa sau absenţa Iranului la Cupa Mondială din 2026 au fost alimentate şi de Donald Trump, care a asigurat pe 11 martie că echipa din Teheran nu ar trebui să participe pentru propria „siguranţă”, precizând totodată că „echipa naţională a Iranului este binevenită”.

Iranul trebuie să înfrunte Noua Zeelandă pe 16 iunie la SoFi Stadium din California, înainte de a juca împotriva Belgiei pe 21 iunie, apoi împotriva Egiptului pe 27 iunie.

Meciul împotriva echipei lui Mohamed Salah ar trebui să aibă loc la Seattle.

Jumătate din medicamentele vândute online sunt false, avertizează autorităţile. Cum le recunoști
