Gianni Infantino, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: “Nu există un plan B, C sau D”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a dat asigurări că Iranul „va participa la Cupa Mondială din 2026 şi nu există un plan B, C sau D, acesta este planul A”.

Preşedintele FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal) a asigurat că doreşte să garanteze „cele mai bune condiţii posibile” echipei naţionale iraniene, în cadrul unui interviu acordat postului mexican N+ Univision.

Elveţianul în vârstă de 56 de ani a recunoscut că „situaţia era foarte complicată”, referindu-se la conflictul care face ravagii în Orientul Mijlociu începând cu 28 februarie.

Infantino, preşedinte al FIFA din 2016, a ţinut să explice că „Iranul reprezintă poporul său, atât persoanele care trăiesc în ţară, cât şi cele aflate în străinătate”. El a continuat afirmând că este „o ţară a fotbalului. Vrem ca Iranul să participe. Va juca la Cupa Mondială din 2026 şi nu există un plan B, C sau D, acesta este planul A”.

Aceste ezitări cu privire la prezenţa sau absenţa Iranului la Cupa Mondială din 2026 au fost alimentate şi de Donald Trump, care a asigurat pe 11 martie că echipa din Teheran nu ar trebui să participe pentru propria „siguranţă”, precizând totodată că „echipa naţională a Iranului este binevenită”.