Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: "Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out" - Antena Sport

Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
„Cererea există, fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out”, a declarat Infantino la CNBC, după ce a doua fază de vânzare a biletelor s-a încheiat în ianuarie.
Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: “Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out”
Potrivit şefului FIFA, au existat „508 milioane de cereri (de bilete) în patru săptămâni pentru aproximativ şapte milioane de bilete disponibile, provenind din peste 200 de ţări din întreaga lume”. „Nu am mai văzut aşa ceva, este incredibil”, s-a entuziasmat şeful forului mondial al fotbalului, subliniind că FIFA a „păstrat bilete pentru faza de vânzare de ultim moment”, care va începe în aprilie şi va dura până la sfârşitul Cupei Mondiale, la 19 iulie.
El a vorbit despre preţul biletelor, calificat drept „exorbitant” de către asociaţiile de suporteri şi care a atins cote maxime pe site-urile de revânzare. „Este ca şi cum într-o lună aţi avea 104 ediţii ale Super Bowl”, finala Campionatului de fotbal american, cel mai urmărit eveniment sportiv din Statele Unite, „şi, evident, acest lucru are o consecinţă asupra preţurilor”, a spus el.
„Preţul biletelor a fost stabilit, dar, în special în Statele Unite, există ceva numit tarifare dinamică, ceea ce înseamnă că preţurile cresc sau scad” în funcţie de cerere şi de afişul meciului, a explicat Gianni Infantino. „De asemenea, puteţi revinde biletele pe platformele oficiale, pe piaţa secundară, iar preţurile vor creşte şi mai mult. Face parte din piaţă”, a adăugat el.
Pentru această Cupă Mondială ieşită din comun (48 de echipe şi trei ţări organizatoare, respectiv Statele Unite, Canada şi Mexic), el a estimat veniturile FIFA la „11 miliarde de dolari, poate puţin mai mult”. Dar „fiecare dolar este reinvestit în fotbalul din cele 211 ţări” afiliate, a asigurat el.
