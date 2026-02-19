Dorinel Munteanu exclude varianta de înlocuire a lui Mircea Lucescu pe care FRF o ia în calcul - Antena Sport

După problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu, s-a zvonit că la barajul cu Turcia, pe banca României ar putea sta Mihai Stoichiţă, alături de Jerry Gane şi Florin Constantinovici, o variantă în care Dorinel Munteanu nu crede.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liderul la selecţii al naţionalei României susţine că Mihai Stoichiţă, directorul sportiv al Federaţiei, nu a mai antrenat pe nimeni din 2015, atunci când pregătea Petrolul.

Dorinel Munteanu exclude varianta Mihai Stoichiţă la barajul cu Turcia

“Nu, nu cred că e o variantă bună, pentru că domnul Stoichiță, chiar dacă a avut experiență în antrenorat, a dispărut de foarte mult timp din cadru.

Chiar dacă este în jurul fotbalului, nu poate să fie pe bancă. Dânsul nu poate să-l întreacă, din punctul meu de vedere, pe Mircea Lucescu în ceea ce face.

Ne dorim ca Mircea Lucescu să fie pe bancă, pentru că cu dânsul am plecat la drum, cu dânsul trebuie să terminăm, sănătatea dânsului este cea mai importantă”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit SportTotalFM.