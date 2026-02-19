Dorinel Munteanu exclude varianta de înlocuire a lui Mircea Lucescu pe care FRF o ia în calcul - Antena Sport

După problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu, s-a zvonit că la barajul cu Turcia, pe banca României ar putea sta Mihai Stoichiţă, alături de Jerry Gane şi Florin Constantinovici, o variantă în care Dorinel Munteanu nu crede.
Liderul la selecţii al naţionalei României susţine că Mihai Stoichiţă, directorul sportiv al Federaţiei, nu a mai antrenat pe nimeni din 2015, atunci când pregătea Petrolul.
Dorinel Munteanu exclude varianta Mihai Stoichiţă la barajul cu Turcia
“Nu, nu cred că e o variantă bună, pentru că domnul Stoichiță, chiar dacă a avut experiență în antrenorat, a dispărut de foarte mult timp din cadru.
Chiar dacă este în jurul fotbalului, nu poate să fie pe bancă. Dânsul nu poate să-l întreacă, din punctul meu de vedere, pe Mircea Lucescu în ceea ce face.
Ne dorim ca Mircea Lucescu să fie pe bancă, pentru că cu dânsul am plecat la drum, cu dânsul trebuie să terminăm, sănătatea dânsului este cea mai importantă”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit SportTotalFM.
Mircea Lucescu, şanse infime să continue pe banca României
Mircea Lucescu (80 de ani) are şanse infime să fie pe banca României la barajul cu Turcia. Partida “de foc” de la Istanbul de va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00.
După revenirea în ţară, Mircea Lucescu va avea o întâlnire cu Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă. Conform gsp.ro, “Il Luce” are şanse extrem de mici să stea pe banca “tricolorilor”, la duelul cu Turcia.
- Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: “Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out”
- Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: “Şanse mari la World Cup”
- “Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională!
- Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției
- Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma